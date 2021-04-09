Alyona Alyona объяснила, почему делает голые пародии. Видео

Известная рэперша Alyona Alyona заявила, что цель ее голых пародий – показать, насколько много в Украине двойных стандартов. По словам артистки, это доказывает даже реакция жителей страны на ее фотосессии: одни позитивно относятся к ним, другие же критикуют звезду.

Об этом рэперша сообщила в прямом эфире "Сніданку з 1+1". В частности она прокомментировала свою пикантную съемку с украинским флагом (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Во-первых, я не хотела обидеть ничьи чувства. Во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине, и, например, никогда не были на Майдане... В каждом сувенирном магазине продаются трусы и футболки с флагом Украины. Чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты", – заявила Alyona Alyona.

Также артистка добавила, что повторила образ американской певицы и актрисы Лиззо именно с флагом, потому что так же как и она, переживает за свою страну. Рэперша отметила, что принимает участие во многих социальных инициативах и занимается благотворительностью.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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