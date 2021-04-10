Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona з українським прапором

Українська продюсерка Олена Мозгова розкритикувала нещодавню публікацію реп-виконавиці Alyona Alyona, де та постала голою, прикривши частини тіла українським прапором.

На сторінці у Facebook Мозгова висловилася щодо оголеного фото артистки з державним прапором, процитувавши статтю Кримінального кодексу України. Згідно із законом Alyona Alyona необхідно покарати або штрафом, арештом на строк до 6 місяців або ж позбавленням волі до 3 років.

"А реперка не хоче почитати Кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань. Стаття 338 Кримінального кодексу України "Наруга над державними символами". Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном Україна – карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років", – написала в соцмережах Олена.

Користувачі мережі також підтримали думку Мозгової і зазначили, що у реперки "немає честі й поваги", і такі вчинки треба карати.

"Мене теж обурила така поведінка", "Таких "без честі і поваги", за словами письменника П. Куліша, треба карати! Це неподобство", "Такі вчинки треба присікати", – писали під дописом у продюсерки.

До слова, нещодавно Alyona Alyona пояснила, чому робить голі пародії. Зокрема вона прокоментувала свою пікантну зйомку з українським прапором.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". 2020 року була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Alyona Alyona кардинально змінила колір волосся і презентувала новий альбом.