Alyona Alyona оголилась для новой пародии. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Alyona Alyona позировала полностью обнаженной

Известная украинская рэперша Alyona Alyona продолжает удивлять поклонников смелыми фотосессиями. Так, на этот раз она повторила образ американской певицы и актрисы Лиззо.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала полностью обнаженной, прикрыв тело украинским флагом.

В таком же образе, когда-то снялась американская исполнительница Лиззо. На снимке она запечатлена без одежды с американским флагом.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?", – поинтересовалась Alyona Alyona.

Однако не все фанаты были в восторге от новой съемки. Кто-то оценил смелый эксперимент, кто-то, наоборот, написал, что "это уже слишком".

"Какое неуважение…Я разочарована", "Это не круто", "Какая красавица", "Это слишком", "Ты крутая", "Мега круто".

Alyona Alyona позировала обнаженной.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнаженная Alyona Alyona спародировала образ Сайрус. появилась в светло-голубых джинсах и без бюстгальтера, а свою грудь она прикрыла половинками грейпфрута. Образ рэперша завершила золотистыми украшениями.

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