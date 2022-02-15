'Мошенники не могут представлять Украину': глава 'Суспільного' вызвал Alina Pash на ковер

Глава "Суспільного" Николай Чернотицкий отреагировал на новость о фальсификации справки Алиной Паш (Alina Pash). Член правления заявил, что мошенники не могут представлять Украину, однако окончательное решение будет принято 16 февраля на заседании оргкомитета, куда пригласят и певицу.

Судьбу представительницы государства на Евровидении будут решать, основываясь на развернутом ответе ГПСУ, который им пообещали предоставить до 11:00. Соответствующее сообщение появилось на странице Николая Чернотицкого в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, куда будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение", – говорится в тексте.

Видео дня

К тому же глава "Суспільного" заверил украинцев в том, что ситуация с фальсификацией документов не останется без внимания. По его словам, правоохранительные органы получат заявление о предоставлении создателям национального отбора поддельного документа.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", – закончил член правления.

Напомним, что после объявления участников национального отбора Алину Паш обвинили в нарушении украинских законов. В частности, говорится о незаконном пересечении крымских границ со стороны России. Также ей припомнили старые фотографии из Москвы.

Сама артистка утверждала, что в 2015 году ездила на территорию оккупированного полуострова через КПВВ "Чаплинка" на автобусе, чтобы выступить на свадьбе украинцев. Звезда предоставила "Суспільному" якобы официальное подтверждение своего маршрута от ГПСУ.

Позже в скандал вмешался общественный деятель Сергей Стерненко, заявивший, что справка сфальсифицирована. По его словам, Алина Паш не ехала в Крым, а летела сначала из Киева в Москву, воспользовалась российскими авиалиниями, чтобы попасть на оккупированный остров, а затем вернулась рейсом Домодедово-Киев.

"Суспільне" отреагировало на новую информацию, отложив заключение договора с победительницей нацотбора. Позже Государственная пограничная служба подтвердила фейковость документа.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Суспільному" заявили о рисках украинских артистов быть дисквалифицированными с международного конкурса в Турине (Италия). Организаторы нацотбора объяснили, что такая ситуация возможна при выявлении языковым союзом проявления политизированности.