"Мошенники не могут представлять Украину": глава "Суспільного" вызвал Alina Pash на ковер

Катерина Малай
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'Мошенники не могут представлять Украину': глава 'Суспільного' вызвал Alina Pash на ковер
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Глава "Суспільного" Николай Чернотицкий отреагировал на новость о фальсификации справки Алиной Паш (Alina Pash). Член правления заявил, что мошенники не могут представлять Украину, однако окончательное решение будет принято 16 февраля на заседании оргкомитета, куда пригласят и певицу.

Судьбу представительницы государства на Евровидении будут решать, основываясь на развернутом ответе ГПСУ, который им пообещали предоставить до 11:00. Соответствующее сообщение появилось на странице Николая Чернотицкого в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, куда будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение", – говорится в тексте.

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Алину Паш пригласят на заседание оргкомитета

К тому же глава "Суспільного" заверил украинцев в том, что ситуация с фальсификацией документов не останется без внимания. По его словам, правоохранительные органы получат заявление о предоставлении создателям национального отбора поддельного документа.

"По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", – закончил член правления.

Николай Чернотицкий отреагировал на новость о фальсификации справки Alina Pash

Напомним, что после объявления участников национального отбора Алину Паш обвинили в нарушении украинских законов. В частности, говорится о незаконном пересечении крымских границ со стороны России. Также ей припомнили старые фотографии из Москвы.

Алине Паш вспомнили фото в Москве

Сама артистка утверждала, что в 2015 году ездила на территорию оккупированного полуострова через КПВВ "Чаплинка" на автобусе, чтобы выступить на свадьбе украинцев. Звезда предоставила "Суспільному" якобы официальное подтверждение своего маршрута от ГПСУ.

Алина Паш предоставила якобы официальную справку от ГПСУ

Позже в скандал вмешался общественный деятель Сергей Стерненко, заявивший, что справка сфальсифицирована. По его словам, Алина Паш не ехала в Крым, а летела сначала из Киева в Москву, воспользовалась российскими авиалиниями, чтобы попасть на оккупированный остров, а затем вернулась рейсом Домодедово-Киев.

Алина Паш была в Крыму в 2015 году

"Суспільне" отреагировало на новую информацию, отложив заключение договора с победительницей нацотбора. Позже Государственная пограничная служба подтвердила фейковость документа.

Коротко о звезде:

  • Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Суспільному" заявили о рисках украинских артистов быть дисквалифицированными с международного конкурса в Турине (Италия). Организаторы нацотбора объяснили, что такая ситуация возможна при выявлении языковым союзом проявления политизированности.

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