Alina Pash предоставила доказательство легального пересечения крымской границы. Документ

Победительница Национального отбора на Евровидение 2022 года Alina Pash предоставила документ, который доказывает легальное пересечение границ оккупированного Россией Крыма. В нем говорится, что в 2015 году артистка попала на полуостров через КПВВ Чаплинка.

Команда певицы предоставила ответ от Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщили на официальном сайте "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам создателей Национального отбора, их команда проанализировала обвинения зрителей конкурса, однако не нашла в них "фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины".

Видео дня

В связи с этим общественный вещатель обратился в Государственную пограничную службу Украины, однако не получил ответ, ведь данные о пересечении границы являются конфиденциальными.

Зато документ предоставили представители Алины Паш. В нем говорится, что 11 августа певица выехала за пределы страны на полуостров через КПВВ Чаплинка, а 13 числа вернулась обратно тем же путем.

Также в "Суспільному" заверили, что победительница шоу предоставила гарантию о ненарушении законодательства Украины и требованиях конкурса. По словам вокалистки, в течение двух дней в Крыму она действительно выступала, но на свадьбе украинцев.

Раньше артистка рассказывала, что ездила на полуостров с друзьями на автобусе.

Напомним, что Alina Pash в мае этого года будет представлять Украину в Турине (Италия) на мировом конкурсе. Певица исполнит песню "Тіні забутих предків" на английском и украинском языках.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Алину Паш обвинили в нелегальном пересечении крымских границ со стороны России, а также вспомнили старые фотографии из Москвы и пост о российских авиалиниях. Подробнее о скандалах с победительницей нацотбора можно прочесть в материале.