ГПСУ подтвердила фейковость справки о поездке Alina Pash в Крым

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что победительница национального отбора на Евровидение 2022 года Alina Pash подделала справку о пересечении крымской границы со стороны Украины. В ГПСУ утверждают, что не предоставляли певице документ.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Суспільного", ссылаясь на официальный ответ. В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL помощник Главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что ГПСУ не известно, откуда артистка получила предоставленную общественному вещателю справку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сообщаем, нам неизвестно, что это за документ опубликованный вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", – говорится в сообщении.

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Отметим, что, по словам самой Алины Паш, запрос в Госпогранслужбу посылал представитель ее команды по письменному согласию, ведь звезда в это время болела. Именно ему и пришел документ, когда до отбора оставалось совсем мало времени.

Победительница нацотбора заверила украинцев, что на этот раз самостоятельно обратилась в ГПСУ, чтобы убедить всех в том, что она попала в оккупированный Россией Крым через КПВВ "Чаплинка", а не Москву.

Менеджер звезды сообщила общественному вещателю, что в команде уже разбираются, как именно поддельный документ попал к ним в руки.

Напомним, что впервые о фейковости справки заговорил общественный деятель Сергей Стерненко, якобы из собственных источников узнавший, как на самом деле певица попала на оккупированный полуостров.

По его словам, Alina Pash в 2015 году улетела в РФ рейсом Киев-Москва, а вернулась в государство на самолете Домодедово-Киев через три дня. Известно, что именно тогда артистка была замечена на выступлении в Крыму.

"Суспільне" сразу отреагировало на новую информацию, отправив повторный запрос ГПСУ, чтобы прояснить ситуацию. Позже создатели национального отбора заверили, что пока не получат официальный ответ, контракт с победительницей не будет подписан.

Отметим, что подделка документов в Украине считается уголовным правонарушением. Сергей Стерненко призвал правоохранительные органы немедленно приступить к расследованию и установить причастных к фальсификации.

Кратко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Суспільному" заявили о рисках украинских артистов быть дисквалифицированными с международного конкурса в Турине (Италия). Организаторы нацотбора объяснили, что такая ситуация возможна при выявлении языковым союзом проявления политизированности.