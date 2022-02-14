Alina Pash уличили в подделке документов о въезде в Крым. 'Суспільне' срочно обратилось к ГПСУ

Украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко заявил, что победительница национального отбора на Евровидение 2022 года Алина Паш подделала справку о пересечении крымской границы. На заявление уже отреагировало "Суспільне", которое связалось с Государственной пограничной службой Украины с просьбой предоставить официальную информацию о визитах исполнительницы в оккупированный Крым.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Тelegram-канале STERNENKO. Согласно информации, предоставленной автору из собственных источников в ГПСУ, певица попала на территорию полуострова со стороны России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Так, гражданка Украины Алина Ивановна Паш 11.08.2015 рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14.08.2015. В оккупированном Крыму она находилась 12.08.2015. Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

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Стерненко также напомнил, что подделка документов является уголовным правонарушением, поэтому готов обратиться в правоохранительные органы с просьбой начать уголовное производство.

Автор поста уже обратился к создателям нацотбора, чтобы они проверили информацию, предоставленную певицей. "Суспільне" отреагировало на сообщение, отправив запрос в ГПСУ. Об этом говорится на официальном сайте Общественного вещателя.

"В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", – говорится на странице Suspilne Media.

Там также подчеркнули, что именно предоставленный документ якобы от Государственной пограничной службы стал основанием для продолжения участия Alina Pash в Национальном отборе.

Кратко о знаменитости:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "Суспільному" обнародовали документ, подтверждающий пересечение Алиной Паш крымской границы со стороны Украины, а именно КПВВ Чаплинка. Еще раньше звезда утверждала, что попала на территорию полуострова на автобусе, чтобы выступить на свадьбе украинцев.