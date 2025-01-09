Моргенштерн, осудивший войну и 'переобувшийся', в неадекватном состоянии рухнул на сцене: что с ним произошло после бегства из России

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, в начале полномасштабного российского вторжения осудивший войну, а затем "переобувшийся", во время концерта в Куршевеле, Франция, рухнул на сцене. Артист был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

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С пола он встать самостоятельно не смог, поэтому это делать пришлось людям, которые "наслаждались" его криками в микрофон. Рэпер мог едва стоять на ногах, а потом вообще выступал, сидя на стуле. После того как его подняли зрители, Моргенштерн заявил, что так бывает и продолжил а-ля выступление. Видео инцидента начало активно распространяться по российским пабликам, но сам артист ничего не комментировал.

Незадолго до Нового года, 30 декабря, Моргенштерн объявил о прекращении концертной деятельности из-за серьезных проблем со здоровьем. В своем Instagram он называл 2024 год самым худшим в своей жизни. Рэпер рассказывал, что пережил психоз и депрессию, повлиявшие на его психическое состояние, отношения с близкими и образ жизни. Музыкант признавался, что чувствовал ненависть к себе, и боролся с зависимостью, сформировавшейся из-за лекарств, назначенных врачами.

Однако вскоре он сообщил, что его новым домом станет рехаб – реабилитационный центр для людей, имеющих проблемы с психикой. Но перед этим еще должен дать несколько концертов: на Бали 11 января и в Пхукете 15 января.

Моргенштерн также публично принес извинения бывшей жене Диларе Зинатуллиной и девушке, уроженке Украины, Лизе Василенко за скандалы и эмоциональные срывы. Известно, что последняя в начале 2023 года закрутила роман с россиянином. До этого она уехала из Украины в РФ и молчала о войне.

Впрочем, уже в октябре того же года пара больше не появлялась вместе в соцсетях, а Василенко намекала на разрыв. Более того, артист называл украинку "своей первой безумной любовью", несмотря на то, что уже был женат.

Моргенштерн до полномасштабной войны имел проблемы с российскими властями, но после 24 февраля покинул страну и продолжил зарабатывать на россиянах за рубежом.

В команде певца был украинец, чья мама оказалась под обстрелами в Одессе. Ее голосовое сообщение и цитату Дмитрия Гордона артист добавил в свой трек "12" и это стало единственным публичным выступлением против войны. Впрочем, ни в песне, ни в соцсетях Моргенштерн никогда не обвинял РФ в развязывании войны прямо, поэтому его слова те же россияне могли трактовать по-разному.

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