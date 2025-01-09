Вирастюк рассказал, как бывшая жена наказала его за пост о разводе и новых отношениях

Украинский стронгмен и народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк официально расторг брак с теперь уже бывшей супругой Инной. Судебные дела длились полгода, но окончательно завершились в декабре 2024-го.

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Еще в июне того года стронгмен рассказывал, что суд расторг их брак в мае и публиковал в Instagram пост, где рассказывал, что уже в отношениях с матерью его пятого сына Владимира – Ириной Зинченко. Однако экс-любимая решила отомстить за оскорбление, поэтому подала апелляцию в суд, сообщил Вирастюк в интервью Славе Демину.

Из-за ее решения дело развода задержалось еще на 6 месяцев. Теперь спортсмен может похвастаться, что официально стал холостяком, хоть живет вместе с новой избранницей.

"Уже официально разлучили. И это произошло 18 декабря 2024 года. Хотя предыдущее решение суда уже было в начале июня. Я тогда настолько обрадовался, что написал пост, но прочитав этот пост сторона-истец была недовольна и подала апелляцию. И для этого окончательного решения пришлось ждать еще полгода, ровно шесть месяцев. Но уже нас окончательно развели, и это официально", – сообщил Василий Вирастюк.

Стоит отметить, что в посте, о котором говорит стронгмен, он рассказывал поклонникам радостную новость о разводе и частично рассекречивал свою избранницу, которая на 11 лет младше его.

"Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто, хотя многие из вас узнали об этом из интервью. P.S. Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года (чуть больше полутора года), – отмечал тогда спортсмен.

Однако жениться на любимой Ирине он пока не планирует. Утверждает, что существуют более неотложные дела, поэтому пара об этом не думает.

Ранее OBOZ.UA писал, что Василий Вирастюк сообщал радостную новость о том, что у него 6 января 2025 года родился пятый сын, которому дали необычное сокращенное имя.

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