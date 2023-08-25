'Продал душу': бабки из 'отрядов Путина' эпично набросились на Моргенштерна, который переобулся и захотел 'творить для россиян'. Видео

Самые преданные фанатки российского диктатора – бабки из "отрядов Путина" – эпично набросились на репера-эмигранта Алишера Моргенштерна, который на днях заявил о желании радовать творчеством слушателей из РФ. Безумные россиянки показательно разорвали фото артиста и плюнули на камеру.

Видео дня

"Отряды Путина" дали четкий сигнал исполнителю, что ему не рады в российских чартах. Видео "шабаша" пенсионерок появилось в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известный рэпер Моргенштерн, который имел проблемы в России еще до 24 февраля 2022 года, дал понять, что не поддерживает войну, хотя и довольно осторожно. Он попробовал свои силы на американском музыкальном рынке, однако идея оказалась неприбыльной.

Тогда россиянин, закрутивший роман со звездой сериала "Школа" Василенко, публично извинился перед российскими слушателями и заявил, что хочет "творить для них". Стоит подчеркнуть, что многие годы треки Моргенштерна занимали первые строчки в рейтингах.

Однако в РФ обедневшего рэпера теперь тоже не ждут. Самая эпичная истерика, конечно, произошла у ярых путинисток из "отрядов Путина", которые собрались, чтобы пристыдить звезду.

"Мы услышали тебя Моргенштерн. Что там у тебя в Америке, ничего не получилось? И не получится. Нах*р ты там не нужен никому. А ты в Россию захотел, русские песни петь. Ай-яй-яй. Там свою душу продал за доллары, а теперь лезешь в Россию. Не нужен ты нам. Поздно", – разверещалась одна из трио пенсионеров.

Путинисткам вручили фото рэпера, которое они со злостью разорвали, и плюнули сверху на мусор. К слову, артист уже отреагировал на обращение. Он опубликовал видео с криками фанаток диктатора и оставил под ним плачущее эмоджи.

Напомним, Моргенштерн полтора года назад выпустил клип на песню "12", в которой поднял тему войны РФ против Украины. Скандальный артист осудил пропаганду и агрессию Кремля, а в начало видео добавил уже знаменитую цитату-обращение украинского журналиста Дмитрия Гордона к российским оккупантам. Однако, как теперь стало очевидно, деньги и их отсутствие заставили еще одного "хорошего россиянина" показать настоящее лицо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о девушке Моргенштерна родом из Украины, сбежавшей сначала в Москву, а затем в Европу. Еще до полномасштабной войны она смело заявляла, что "лучше сдохнет в России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!