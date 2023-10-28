Украинка разбила сердце российскому рэперу Моргенштерну, считавшему ее 'первой сумасшедшей любовью'

Скандальная украинская актриса Лиза Василенко, получившая популярность благодаря главной роли в сериале "Школа", а впоследствии переехавшая в РФ, разбила сердце российскому рэперу Алишеру Моргенштерну. Артист называл украинку "своей первой сумасшедшей любовью", несмотря на то, что уже был женат.

Недавно друг Моргенштерна, российский тиктокер Даня Милохин рассказывал в интервью, что скандальный рэп-исполнитель планировал строить с Василенко семью и съезжать в отдельный дом, поэтому, вероятнее всего, украинка ушла от него, а не наоборот. О разрыве Моргенштерн сообщил в интервью Ксении Собчак.

Украинская актриса не прокомментировала заявление бывшего парня и уже давно не выходила на связь. Однако посты в ее соцсетях свидетельствуют, что моральное состояние звезды действительно подавленное.

Видео дня

На последнем видео, опубликованном в ее Instagram, украинка рыдает в автомобиле без бойфренда. Она никак не объяснила свою истерику и посыл видео, поэтому фанаты начали фантазировать в комментариях, предполагая в том числе и разрыв.

Присутствовавшие во время записи интервью Моргенштерна получили подтверждение этим теориям.

"Лиза – моя первая сумасшедшая любовь в жизни. Вот знаешь, та самая, как из фильмов, из песен. Все эти фразы "я дышу тобой", "схожу с ума", "у меня бабочки"... Теперь понял, что такое бывает ", – сказал рэпер.

Напомним, о романе Василенко и Моргенштерна стало известно в мае 2023 года, когда пару заметили в Дубае. Их отношения – россиянина с украинкой – встретили в основном осуждением.

Как писал OBOZ.UA, Василенко до 24 февраля 2022 года жила и работала в РФ, где не стеснялась говорить, что лучше бы умерла там, чем в Украине. Впоследствии артистка вернулась домой и в слезах каялась за свои поступки, рассказывая, что в Москве ей было тяжело. Подробнее о ее пути к "патриотизму" – читайте здесь.

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