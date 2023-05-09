Звезда сериала 'Школа' закрутила роман с Моргенштерном, который сбежал из Росии и замалчивает войну. Фото

Скандальная украинская актриса Лиза Василенко, получившая популярность благодаря главной роли в сериале "Школа", а впоследствии переехавшая в РФ, закрутила роман с российским рэпером Алишером Моргенштерном. Сейчас новоиспеченная пара отдыхает в Дубае, умалчивая о войне в Украине.

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Обе звезды выбрали для себя одну стратегию – не рассказывать своим миллионам российских подписчиков о геноциде украинцев. Фото с поцелуем пары распространили в пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным вышеупомянутых каналов, Моргенштерна и Василенко заметили на отдыхе и успели снять их поцелуй. Видео со звездами появлялись в сети и раньше, но официально о своих отношениях они не рассказывали.

Актриса продолжает вести свои соцсети так, будто в ее стране каждый день не происходят трагические события, виновниками которых являются граждане РФ – она снимает ролики под российскую музыку, молчит об убийствах соотечественников и продолжает общаться с "хорошими россиянами".

Моргенштерн еще до полномасштабной войны имел проблемы с российскими властями, но после 24 февраля покинул страну и продолжил зарабатывать на россиянах за рубежом.

В команде певца был украинец, чья мама оказалась под обстрелами в Одессе. Ее голосовое сообщение и цитату Гордона артист добавил в свой трек "12" и это стало единственным публичным выступлением против войны. Впрочем, ни в песне, ни в соцсетях Моргенштерн никогда не обвинял РФ в развязывании войны прямо, поэтому его слова те же россияне могли трактовать по-разному.

Стоит также напомнить, что Василенко до 24 февраля 2022 года жила и работала в РФ, где не стеснялась говорить, что лучше умерла бы там, чем в Украине. Впоследствии артистка вернулась домой и в слезах каялась за свои поступки, рассказывая, что в Москве ей было тяжело. Подробнее о ее пути к "патриотизму" – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря отметился неоднозначным поступком – в сториз киевлянин выложил совместное видео с Моргенштерном.

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