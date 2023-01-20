Министр культуры Ткаченко зачитал речь Зеленского на похоронах Кикабидзе: как Украина отблагодарит актера за помощь

Министр культуры Украины Александр Ткаченко 19 января прибыл на похороны легендарного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Там он зачитал речь президента Украины Владимира Зеленского со словами благодарности за помощь и дружбу.

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Александр Ткаченко добавил, что Кикабидзе останется в памяти украинцев героем. Об этом министр культуры написал в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинец взял слово на сцене, куда вынесли гроб актера, украшенный грузинским и украинским флагами. На фоне можно увидеть фотографии Кикабидзе и Зеленского.

"Его преданность делу жизни, мудрость, неистощимая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем", – говорится в речи.

Ткаченко добавил – когда в Украине будут говорить "Герои не умирают", – это будет в полной мере касаться и Кикабидзе, который отдал все средства со своего юбилейного концерта в Батуми на помощь украинской армии.

"В планах – инициировать создание в Киеве сквера и украинско-грузинского фестиваля имени Вахтанга Кикабидзе", – закончил министр культуры.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84-х лет. За свою долгую и успешную карьеру он успел порадовать миллионы зрителей безупречным актерским талантом, сыграв более чем в 20 картинах, из которых у восьми артист играл главную роль.

Кикабидзе был настоящим другом Украины. После полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима. Впрочем, делал это и с 2014 года. Что говорил Кикабидзе о войне в Украине – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, незадолго до смерти актер дал интервью Ксении Собчак, где ответил, что нужно сделать диктатору Путину, чтобы сохранить жизнь.

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