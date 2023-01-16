Кикабидзе перед смертью назвал ''лучший выход для Путина'' в войне с Украиной

Культовый грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, режиссер и автор песен Вахтанг Кикабидзе, накануне скончавшийся в возрасте 84 лет, незадолго до смерти назвал "лучший" для диктатора Путина вариант окончания войны в Украине. Перед тем как навсегда покинуть своих фанатов, артист дал интервью российской "оппозиционерке" Ксении Собчак.

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Опубликовать разговор со звездой россиянка решила после его смерти. Видео появилось на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Псевдо-оппозиционная журналистка спросила гостя, какой, на его взгляд, лучший вариант завершения войны с Украиной для главы террористов Путина. Кикабидзе заявил, что единственный шанс выжить для диктатора – переговоры с президентом Украины.

"Если Зеленский и Украина согласятся на переговоры, это может спасти его от смерти. Потому что переговоры будут всем показывать. Я знаю, что Москва видит, что Россия видит, о чем они говорят. Это все – ложь. Я там уже трижды был" – сказал культовый актер.

Грузин предположил, что, будь Владимир Путин умным человеком, он бы уже умолял украинцев о переговорах.

"Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен попросить о переговорах, пожать руку Зеленскому и уйти домой. Это оценит вся Россия", – заверил Кикабидзе.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84-х лет. За свою долгую и успешную карьеру он успел порадовать миллионы зрителей своим безупречным актерским талантом, сыграв более чем в 20 картинах, из которых в восьми артист играл главную роль.

Как писал OBOZREVATEL, Кикабидзе был настоящим другом Украины. После полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима. Впрочем, делал это с 2014 года. Что говорил Кикабидзе о войне в Украине – читайте в нашем материале.

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