''Мимино'', ''Не горюй!'' и другие: любимые фильмы, в которых сыграл легендарный Вахтанг Кикабидзе

Культовый грузинский киноактёр и музыкант Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни 15 января в возрасте 84 лет. За свою долгую и успешную карьеру он успел порадовать миллионы зрителей своим безупречным актерским талантом, сыграв в более 20 картинах, из которых в восьми у артиста была главная роль.

Видео дня

В день смерти легенды OBOZREVATEL решил вспомнить самые известные и всеми любимые фильмы с участием Кикабидзе. К слову, в качестве сценариста и режиссера Вахтанг Константинович тоже успел себя попробовать. Он снял две полнометражных киноленты –– "Будь здоров, дорогой" и "Мужчины и все остальные".

Первый фильм, который принес Кикабидзе известность, – "Не горюй!" 1968 года. Он рассказывает о молодом харизматичном докторе Бенжамене, только что получившего высшее образование в Петербурге. Главный герой, в исполнении Вахтанга Константиновича, возвращается в родную провинциальную деревушку в Грузии. Он соскучился за колоритным кутежом, однако старшая сестра считает, что братцу стоит образумиться и жениться.

Пожалуй, одним из самых популярных фильмов с Кикабидзе в главной роли считается комедийная драма "Мимино" 1977 года. Летчик Валико Мизандари, по по прозвищу Мимино, что в переводе с грузинского означает "сокол", работает пилотом вертолета Ми-2, который перевозит почту и продукты для местного населения. Но влюбленность в бортпроводницу Ларису Ивановну заставляет главного персонажа кардинально изменить свою жизнь.

"Мелодии Верийского квартала" (1973) – шедевр грузинской национальной культуры для тех, кто любит чувственную музыку, острые шутки и танцы. Первый советский мюзикл об извозчике Павле, его талантливых дочках, прачке Вардо и других забавных героях.

В 2000 году Кикабидзе снялся в комедии "Фортуна", где перевоплотился в капитана корабля. Тот берет с собой в очередной рейс молодоженов – начинающего бизнесмена и его молодую жену. Их приключения и показывает кинокартина.

Криминальная грузинская драма "Идиотократия" 2008 года придется по душе любителям детективных историй. Она расскажет о женатом министре и его любовнице, которая так же несвободна. После очередного свидания в отеле изменщики обнаруживают в своем номере труп мужчины, который оказывается детективом.

Напомним, культовый грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, режиссёр и автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84-х лет.

Как писал OBOZREVATEL, артист был настоящим другом Украины. После полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима. Впрочем, делал это и с 2014 года. Что говорил Кикабидзе о войне в Украине – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!