Друг Украины, предсказавший позорный конец Путина: что Кикабидзе говорил о войне

В воскресенье, 15 января, стало известно о смерти легендарного грузинского актера и музыканта Вахтанга Кикабидзе. Артист был настоящим другом Украины. После полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима.

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Более того, Кикабидзе спрогнозировал позорный конец президента-диктатора Владимира Путина. OBOZREVATEL собрал высказывания культового артиста о войне страны-террористки России против Украины.

Кикабидзе был убежден, что кремлевского вождя, если он не погибнет в войне России с Украиной, то обязательно убьют свои же, спихнув все на "случайную смерть". Актер не сомневался, что судьба подготовила для Путина достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Его [Путина] сами россияне уроют, если он не погибнет в этой войне... Думаю, уже собирается энное количество людей там, наверху, которые думают, как от него избавиться... Я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью", – высказывался звезда.

Он призывал Европу и США больше помогать Украине, поскольку наш народ воюет за демократию всего цивилизованного мира.

"Кто бы что ни говорил, но сейчас правительство Зеленского и украинский народ воюет и за них тоже. Войдет он в другие страны или нет, этого мы не можем сказать. Но они думают, что он может это сделать. Там же сидят люди, которые умеют анализировать", – говорил Кикабидзе в одном из своих интервью.

Актер и певец называл действия России по отношению к Украине откровенным геноцидом, а Путина сравнивал с его "коллегой" – главой СССР Иосифом Сталиным, который своей кровавой политикой убил миллионы невинных людей.

"Путин, видно, болеет, ратует за советский союз. Ему нравится Сталин, как политик, который пол интеллигенции перестрелял в свое время... Я не знаю, насколько показывается геноцид, но он страшные вещи творит... Города сравняли с землей. Ничего не осталось. Ни одного дома. А что еще называется геноцидом?! Когда взрываются детдомы, детские сады, родильные дома. У меня язык не поворачивается", – высказывался знаменитость.

В июле 2022 года Кикабидзе исполнилось 84 года. В честь этого он организовал в Батуми концерт, а часть заработанных от продажи билетов денег направил на помощь 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ. Культовый артист купил микроавтобус с сухпайками для украинских военных. И сам концерт был посвящен Украине и борьбе нашей страны с большим агрессором.

Высказывался Вахтанг Константинович и о президенте Украины Владимире Зеленском: "В начале мне было Зеленского очень жалко. Думаю, как раз он пришел и это все началось, но он оказался мужиком настоящим. 70%-80% на его месте убежал бы оттуда. Вот так!"

Однако важно подчеркнуть, что Кикабидзе поддерживал Украину не только после 24 февраля 2022 года, но и задолго до этого.

Так, например, еще в 2014 году исполнитель сказал о Путине: "Он политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он – захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию".

В том же году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Кикабидзе сказал: "Я – не пропагандист, но, честно вам скажу: если бы я был украинцем, я никогда бы не смог простить Путина... Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно".

Кикабидзе придерживался мнения, что в ужасе, который происходит в Украине, виновен не только Путин и армия, но и все россияне, поддерживающие диктатора или же никак ему не противостоящие.

А в июле 2019 года Вахтанг Константинович говорил: "Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть, наверное, в Украину. Это не маленькая страна. И они свою родину очень любят".

Кикабидзе был настоящим другом Украины, который демонстрировал свою поддержку не только словами, но и действиями.

Напомним, культовый грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, режиссёр и автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84-х лет.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января в возрасте 78 лет скончался один из самых влиятельных в мире гитаристов Джефф Бек. Причиной смерти стал бактериальный менингит.

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