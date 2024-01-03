Микки Рурк призвал фанатов помочь Херсону: почему голливудский актер так верит в Украину и завещал похоронить его в украинской деревне

Американский актер и сценарист Микки Рурк призвал поклонников помогать пострадавшим от России херсонцам. Он объявил о сборе на один миллион долларов для благотворительной организации One World Aid Alliance, соучредителем которой является помощник и добрый друг звезды из Николаева Дмитрий Корнийчук.

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С украинцем Микки Рурк работает уже 10 лет, завещал ему все свое состояние и даже заявил, что хочет быть похоронен в Украине, где вырос его лучший друг. Пост с теплыми словами украинцам появился на странице 71-летнего артиста в Instagram.

"Я хочу пожелать счастливого нового года всем в Украине. Я знаю, что вы проходите через многие очень тяжелые вещи. Ассистент, с которым я работаю уже 10 лет – Дима – он из Украины, и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине... Мое сообщение для всех людей в Украине, и оно не имеет ничего общего с политической фигней. Все, что мы пытаемся делать – помогать людям", – сказал Микки Рурк.

Миллион долларов, которые благотворительный фонд украинца и актер стремятся собрать, направят на помощь с жильем оставшимся без крова из-за российского терроризма херсонцам.

Добавим, что у американца есть друзья в Украине, которые ушли на фронт, а еще он ежедневно просматривает новости о войне и очень волнуется за семью Дмитрия.

Представляя, что когда-нибудь близкий друг может прийти к нему с новостью о смерти кого-то из родных, Микки Рурк расплакался. Правда, произошло это на шоу российской псевдо-оппозиционерки Ксении Собчак.

Между актером и его помощником существует очень крепкая связь. Американец признался, что без Дмитрия не вспомнил бы даже свой адрес. Чтобы отблагодарить друга, он готов отдать ему после смерти все имущество. Завещание Рурк уже составил.

Более года назад актер еще считал, что россияне и украинцы "братские народы", но уже тогда был уверен – оккупанты захватят Украину только в том случае, если в ней никого не останется.

Напомним, в 2019 году 67-летний актер заявил, что хочет быть похоронен в деревне, откуда родом его помощник. 18 августа 2020 Корнейчук приехал в Загорцы Хмельницкой области и выбрал место на кладбище для звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Микки Рурк и певица Шер призвали предоставить Украине необходимое оружие для защиты от российских захватчиков. А до этого артист заявил, что молится за украинцев.

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