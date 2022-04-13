Микки Рурк и Шер призвали мир дать Украине нужное оружие для победы в войне

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно обращается к миру предоставить нашему государству необходимое оружие для победы над Россией. Известный американский актер Микки Рурк и певица Шер решили также призвать другие страны помочь Украине.

Соответствующие обращения они опубликовали в Instagram и Twitter. В соцсети Микки Рурк подчеркнул смелость и решительность украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "ежедневно и каждую ночь продолжает добывать у мира оружие, необходимое для защиты".

"Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Отговорки США и НАТО – это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Дадим этим людям все, что им нужно сейчас", – написал он.

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Певица Шер также призвала мир предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии.

"Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой для защиты техникой, можем пожалеть об этом. Россия не просто будет дышать в спину Европе, а захочет ее сломать ", – написала артистка.

Напомним, что ранее Шер заявляла, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. Она также осудила нападение на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленский показал миру, в каком оружии нуждается Украина, и призвал действовать немедленно. Также президент Украины призвал ЕС найти инструменты давления на Москву, чтобы остановить депортацию украинцев в Россию.