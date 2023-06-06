Мера пресечения, избранная Остапу Ступке из-за 'пьяного' ДТП в Киеве, закончилась: что ждет актера

Сегодня, 6 июня, закончилась мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, которую украинскому актеру Остапу Ступке избрали 6 апреля в Шевченковском суде. Артист еще месяц не должен покидать дом с 22:00 до 06:00.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Меру пресечения Ступке продлили до 3 месяцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер устроил "пьяное" ДТП в Голосеевском районе 4 апреля. Он совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Травмированного водителя сразу госпитализировали.

Как впоследствии стало известно, Range Rover звезды протаранил Mitsubishi 38-летнего мужчины, оказавшегося в больнице с тяжелыми травмами. В распоряжении журналистов появились фотографии с места аварии.

Следователи полиции Киева при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили знаменитости о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови Ступки составил 1,62 промилле при норме 0,3.

В суде актер попросил прощения за ДТП и заверил, что будет всячески помогать потерпевшему. По словам артиста, он ехал с благотворительного мероприятия, где собирал деньги для раненых военных. Он также заявил, что не может прийти в себя после случившегося.

В Национальном академическом театре имени Ивана Франко публично отреагировали на ДТП. Там считают, что авария – это не причина увольнять актера.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые становились виновниками ДТП. Среди них – Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Мэттью Бродерик и многие другие.

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