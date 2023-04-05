Появились фото с места ДТП, которое устроил Ступка: авто потерпевшего пострадало гораздо сильнее

В распоряжении журналистов появились фотографии с места ДТП, которое накануне устроил украинский актер Остап Ступка. На кадрах видно, что Range Rover звезды пострадал гораздо меньше, чем Mitsubishi потерпевшего.

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Удар пришелся на капот легковой машины. Эксклюзивными снимками поделились журналисты "Телеграфа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видно, что авто Ступки почти не получило серьезных повреждений и, возможно, обошлось разбитым бампером. У Mitsubishi треснуло лобовое стекло, а капот сильно помялся.

Авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе столицы. Следователи установили, что Остап Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство, где в это время за рулем сидел 38-летний мужчина.

Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами, а актер поехал в отделение полиции. Предварительно он, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно отправился в изолятор.

Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составляет 1,62 промилле при норме 0,3. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Народному артисту Украины может грозить лишение свободы сроком на три года.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые становились виновниками ДТП. Среди них: Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Мэттью Бродерик и многие другие.

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