Некоторые аварии были смертельными: Шварценеггер, Ступка, Бибер и другие звезды, становившиеся виновниками ДТП

Поздно вечером 4 апреля известный украинский актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Киеве, в результате которого пострадал водитель другой иномарки. Теперь народному артисту Украины может грозить лишение свободы сроком на три года. Впрочем, как показывает практика, знаменитостям, которые когда-либо становились виновниками автомобильных аварий, удается избежать тюрьмы. Однако это вовсе не означает, что они не несли наказаний за содеянное.

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Бывали случаи, когда ДТП по вине всемирно известных личностей заканчивались гибелью других людей. Об этих и других случаях расскажем в материале OBOZREVATEL.

Остап Ступка

Что же касается украинского актера, то он на своем автомобиле Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi, внутри которой на тот момент находился 38-летний водитель. Авария произошла на улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле при норме 0,3. Все подробности – в нашем материале.

Арнольд Шварценеггер

6 февраля этого года всемирно известный американский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии на своем внедорожнике сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе. После столкновения на место прибыли медики и полиция. Пострадавшую с незначительными травмами госпитализировали в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Правоохранители признали "Терминатора" невиновным, поскольку он не мог избежать столкновения. Пока велосипедистка оставалась в медучреждении Шварценеггер отвез ее поврежденный двухколесный транспорт в ремонт.

Джастин Бибер

Популярный канадский певец становился виновником ДТП не один раз. В 2015 году он сбил на Ferrari журналиста. Музыкант вышел ночью из клуба, сел в свое авто, как вдруг его обступили папарацци и не давали возможности проехать. Артист попросил их расступиться, показав характерный жест рукой, однако те продолжали фотографировать. Тогда Джастин нажал на педаль газа и случайно или намеренно сбил одного из журналистов. Тот получил травму ноги. Через два года произошел похожий инцидент – Бибер снова сбил папарацци. Это произошло, когда исполнитель возвращался на своем внедорожнике из церкви в Беверли-Хиллз. Фотограф не получил серьезных травм, однако артист все же вызвал на место скорую и копов, предварительно оказав пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мэттью Бродерик

Известный американский актер и супруг звезды "Секса в большом городе" Сары Джессики Паркер в 1987 году стал виновником смертельного ДТП, которое навсегда изменило его жизнь. Бродерик отдыхал в Ирландии вместе со своей тогдашней подругой и коллегой по фильму "Выходной день Ферриса Бьюллера" Дженнифер Грей. По ошибке он поехал не в ту сторону по одной из улиц и врезался во встречный автомобиль. Водитель и пассажир другой машины скончались от полученных травм. Кинозвезда оказался под следствием, но в итоге был оправдан. После аварии Бродерик еще долгие годы боролся с глубокой депрессией.

Ребекка Гейхарт

Еще одну смертельную аварию устроила популярная американская актриса Ребекка Гейхарт. В 2001 году она сбила на своем авто 9-летнего ребенка, который впоследствии скончался от полученных травм. Звезда была осуждена за непредумышленное убийство, в чем признала себя виновной. Ее приговорили к трем годам условно.

Эштон Кутчер

В 2018 году американский актер на своей Tesla случайно сбил 19-летнего парня. Как рассказал пострадавший, он ехал на скутере в школу за детьми как вдруг на него наехал звезда Голливуда. Кутчер сразу же выбежал из авто, вызвал медиков и поинтересовался у парня, не нужна ли ему помощь. Тот лишь попросил сфотографироваться со знаменитостью, после чего рассказал прибывшим на место правоохранителям, что не имеет к актеру никаких претензий.

Макс Михайлюк

Главный герой 10-го сезона любовного реалити "Холостяк" (СТБ), украинский летчик Макс Михайлюк в декабре 2021 года сбил пешехода в Печерском районе Киева. Авария произошла, когда мужчина внезапно выбежал на дорогу, пытаясь перейти на другую сторону улицы в неположенном месте. Пилот пытался остановить авто, но было слишком поздно. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских звездах, которые погибли в ДТП. Среди них: Кузьма Скрябин, Игорь Пелих и многие другие. Об обстоятельствах их трагических смертей – читайте в нашем материале.

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