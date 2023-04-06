Остап Ступка в суде впервые прокомментировал ''пьяное'' ДТП, которое устроил в Киеве

Известный украинский актер Остап Ступка сегодня, 6 апреля, в Шевченковском суде впервые прокомментировал ДТП в Киеве, виновником которого он стал. Артист в состоянии алкогольного опьянения на своем Range Rover влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi, в результате чего пострадал владелец второго авто. Сын легендарного Богдана Ступки перед судьей и следователями заверил, что будет помогать потерпевшему на этапе лечения и после него.

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Он также попросил прощение у своих коллег по театру. Слова актера процитировали журналисты сайта "Страна".

"Я буду финансово помогать потерпевшему – как на этапе лечения, так и в дальнейшем. Мне очень стыдно, не могу прийти в себя", – заявил Ступка.

Народный артист Украины также добавил, что попал в аварию, когда возвращался с благотворительного концерта.

Сторона защиты Ступки поддержала ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте.

После того, как судья вышла из совещательно комнаты, она озвучила решения касательно наказания для подозреваемого. Актера освободили в зале суда и объявили о домашнем аресте до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля, передает Суспільне.

Напомним, авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное авто, где в это время за рулем сидел 38-летний водитель. Потерпевшего срочно госпитализировали с серьезными травмами, а актер поехал в отделение полиции. Предварительно он, как утверждают некоторые инсайдеры в СМИ, пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно отправился в изолятор. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови звезды составлял 1,62 промилле при норме 0,3.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые становились виновниками ДТП. Среди них: Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Мэттью Бродерик и многие другие.

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