Мама Беднякова и папа EL Кравчука умерли в оккупации: кто из украинских звезд сполна ощутил, что такое 'русский мир'

24 февраля 2022 года разделило жизнь всех украинцев на "до" и "после". Жители Донбасса и Крыма почувствовали это на себе еще в 2014-м. Оккупация – страшная зараза, которую принесли на нашу землю российские захватчики. Кому-то удалось от нее убежать, но вместе с тем остаться без родного дома, а кто-то был вынужден остаться либо из-за невозможности уехать, либо из-за страха потерять все. Среди тех, чей родной город оказался в оккупации, немало представителей отечественного шоу-бизнеса.

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Некоторые населенные пункты, где родились известные украинцы, уже были деоккупированы. Как, например, город Волчанск Харьковской области, откуда родом певец Артем Пивоваров. Однако многие звезды еще продолжают жить надеждой, что скоро их малая родина будет свободной и под сине-желтым флагом. OBOZ.UA расскажет о тех и других.

Андрей Бедняков, Мариуполь (Донецкая область)

События в Мариуполе останутся шрамом на сердце каждого украинца, однако боль уроженцев города невозможно объяснить словами. Телеведущий Андрей Бедняков всегда с особым теплом отзывается о своей малой родине. Когда Мариуполь оказался в блокаде, а затем в оккупации, шоумен пережил немало. В частности, смерть самого родного человека – мамы. О потере звезда сообщил 6 апреля 2022 года.

"Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то смогли, уехать – мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме: "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не огорчать. Как появилась возможность – мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как это делали другие". Русский мир – хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже попрощаться с мамой", – писал тогда ведущий.

Кроме прочего, оккупанты разрушили дом, в котором вырос Бедняков. Ведущий показал ролик, на котором видны разрушения многоэтажки, среди десятков квартир которой находилась и его.

EL Кравчук, Киевская область

На самом деле, EL Кравчук родился в Вильнюсе, Литва, но еще маленьким переехал вместе с родителями в Киев. Папа певца – военный ученый, преподаватель, профессор – был родом из села Пилиповичи Бучанского района Киевской области. Там похоронена его семья, а теперь и сам мужчина. Его сердце перестало биться 4 апреля 2022 года, когда село было в оккупации, а уже на следующий день, 5 апреля, его освободили.

"Папа хотел, чтобы мы похоронили его на семейном кладбище, где и моя бабушка похоронена. Это село Пилиповичи неподалеку от Бородянки, там у нас и дача есть. Отец умер 4 апреля, а село освободили 5-го, нужно было разрешение, чтобы заехать в деоккупированное село, ничего еще не работало, и все мне помогали как могли", – рассказывал артист.

Игорь Кондратюк, Херсонская область

Известный телеведущий и продюсер почувствовал, что такое "русский мир" с двойной силой. Во-первых, россияне оккупировали его родную Херсонщину и почти стерли с лица земли село Заградовка, где он провел все свое детство.

"Это лучшее село Украины для меня – Заградовка на севере Херсонщины. В котором я прожил до своих почти шести лет. В доме деда по маме Федора Зинченко. Крайняя хата у прохода на реку и стадион... Желаю русским нацистам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас! Само существование путинской россии сейчас – это сплошной "язык ненависти"! Рашисты – отбросы планеты Земля", – эмоционально комментировал Кондратюк.

Впрочем, не только малая родина знаменитости пострадала от "русского мира". В последние годы шоумен проживал с семьей под Киевом, где имел большой дом. Российский снаряд 14 марта 2022 года, в день рождения Кондратюка, изуродовал его жилище.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне – говно планеты Земля – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам!" – красноречиво отреагировал на "подарок" от захватчиков шоумен.

Светлана Тарабарова, Херсон

Певица родилась и выросла в Херсоне. Во время оккупации там оставались ее родители, которые до последнего не хотели покидать родной дом. В декабре 2022-го Тарабаровой все же удалось вывезти маму и папу из города. Каждый день они подвергали свою жизнь опасности, ведь оккупанты систематически совершали преступления против мирного населения. Исполнительница очень переживала на этот счет и делилась с аудиторией своими страхами.

Однако обстрелы Херсона не прекращаются до сих пор, поэтому звезда и дальше беспокоится о судьбе родного города. Оккупанты уничтожают места детства артистки, в том числе и школу, где она училась.

"Эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", – комментировала Светлана.

Миша Романова, Херсон

Бывшая участница культовой украинской группы "ВИА Гра" также родом из Херсона и потеряла близкого человека без возможности попрощаться с ним. Отец певицы умер, когда город был в оккупации. Романова не присутствовала на похоронах и до сих пор не посетила могилу папы, ведь ее малая родина остается одной из самых горячих точек.

"Когда отец умер, Херсон еще был в оккупации. Я пыталась быть на связи с родственниками, со знакомыми там. Я очень им благодарна за то, что они помогли организовать похороны", – рассказывала исполнительница.

Артем Пивоваров, Волчанск (Харьковская область)

Волчанск – город в Харьковской области, который находится недалеко от границы с Россией. Он был оккупирован в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. К счастью, город уже свободен, однако первые месяцы войны для певца Артема Пивоварова были крайне тяжелыми. Дома оставалась его мама, которая не хотела уезжать из города. Артист очень переживал, ведь, по его словам, у него всегда была сильная связь с мамой.

"У нас у каждого есть за эти 5 месяцев свои истории, связанные с родными и близкими, но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, какая у меня с мамой. Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю, очень сильно волнуюсь. Мы постоянно на связи", – рассказывал певец.

Злата Огневич, Судак (Крым)

Семья певицы много переезжала, ведь отец Златы Огневич – военный хирург. Впрочем, с пяти лет будущая звезда жила в Судаке. В 2013 году она стала заслуженной артисткой АР Крым, а вот в апреле 2022-го пророссийская "власть" полуострова ее этого звания лишила. Впрочем, исполнительница ничуть не расстроилась.

Она прокомментировала: "Крым – это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных". Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Странно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом".

Как писал OBOZ.UA, ранее Андрей Бедняков посвятил эмоциональную речь своим воспоминаниям о родном городе Мариуполь и покойной маме, не выдержавшей оккупации российских захватчиков. Артист закрыл глаза и вспомнил, как любил возвращаться домой на поезде, проезжая мимо завода "Азовсталь", а открыв их, расплакался.

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