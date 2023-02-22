''Каждый день благодарю небо'': Тарабарова показала маму, которую спасла от обстрелов в Херсоне

Украинская певица и автор песен Светлана Тарабарова в конце декабря 2022 года смогла вывезти из Херсона родителей, которые до последнего не хотели покидать родной дом. Каждый день они подвергали свою жизнь опасности, ведь оккупанты систематично совершали преступления против мирного населения. Исполнительница очень переживала по этому поводу и делилась с аудиторией своими страхами.

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В Instagram-stories вокалистка показала, как теперь проходят ее дни в семейном кругу: с мужем, детьми и родителями. Она призналась – благодарит небо каждый день за то, что ей удалось уговорить самых близких людей перебраться в Киев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На обнародованном видеофрагменте мы видим трогательный момент, как мама Тарабаровой читает сказки маленьким Ване и Маше. Дети, сидя за столом, внимательно слушают бабушку, а Светлана радуется картине, которую может лицезреть.

"Каждый день благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада. Мама", – написала знаменитость, прикрепив к подписи эмодзи в виде красного сердца. Артистка неоднократно призывала своих фолловеров вывозить их родственников из зон боевых действий, так как в этом случае нужно переживать не за материальные вещи, а за собственные жизни.

Напомним, сейчас Тарабарова находится в ожидании третьего малыша. Звездная семья уже воспитывает 4-летнего Ивана и 2-летнюю Марию. К слову, муж Светланы Алексей Бондарь - ее концертный директор. Мужчина на 14 лет старше своей возлюбленной.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Тарабарова на гендер-party узнала пол третьего ребенка. Стало известно, что пара ждет девочку – свою вторую дочь. Детям певицы понравились украшения и новость о сестренке. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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