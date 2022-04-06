Умерла мама Андрея Беднякова. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе

Мама известного украинского ведущего Андрея Беднякова умерла. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно стирают с лица земли, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Печальную новость Бедняков сообщил в среду, 6 апреля, на личной странице в Instagram. Он написал, что его мать болела, но она могла бы еще жить.

"Мамы не стало. Тяжело писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то смогли, выехать – мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме: "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как делали это другие", – написал Бедняков.

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Он добавил, что его мама слабела с каждым взрывом, и из-за стресса на фоне войны впала в кому. Телеведущий заявил, что его мать убила не болезнь, а безжалостный "русский мир".

"Русский мир – хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно – я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг", – написал он.

Кроме того, Бедняков сказал, что именно президент РФ Владимир Путин "забрал у него самое родное" и у тысячи украинцев, развязав войну в Украине. Он добавил, что украинский народ "обязательно дождется", вероятнее всего имея в виду нашу победу и смерти лидера страны-агрессора.

Андрей Бедняков настоятельно попросил не писать ему, а потребовал освободить Мариуполь и его жителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что родные Андрея Беднякова, которые неделями находились без связи в Мариуполе, смогли, наконец, выехать. Вместе с ними эвакуировался друг телеведущего с семьей.