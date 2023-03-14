Тарабарова рассказала, что оккупанты уничтожили ее школу в Херсоне. Фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова родилась и выросла в Херсоне, поэтому сейчас крайне эмоционально переживает все события, которые там происходят. Оккупанты продолжают нещадно обстреливать город, уничтожая своими снарядами жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Так, в результате очередной атаки пострадала школа, в которой училась звезда.

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Увидев на одном из снимков полуразрушенное учебное заведение, Тарабарова призналась, что не сдержала эмоций. Ими она поделилась с поклонниками в InstaStories.

Для многих людей школа является одним из главных символов детства. Артистка – не исключение. Поэтому обстрел школы для Светланы приравнивается к попытке отобрать у нее теплые воспоминания о том беззаботном периоде жизни.

"Эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Простите, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное – жизнь. Свобода. Украина", – написала исполнительница, обнародовав соответствующий кадр.

На снимке можно увидеть, что само здание, к счастью, не сильно пострадало. Однако территорию школьного двора придется восстанавливать.

OBOZREVATEL сообщал, что в конце декабря 2022 года Тарабарова смогла вывезти из Херсона родителей, которые до последнего не хотели покидать родной дом. Каждый день они подвергали свою жизнь опасности, ведь оккупанты систематично совершали преступления против мирного населения. Исполнительница очень переживала по этому поводу и делилась с аудиторией своими страхами.

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