МакSим отправится на реабилитацию: певица пробудет там месяц – СМИ

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), которую ранее госпитализировали с пневмонией, положат на реабилитацию в Подмосковье. Она пробудет там около месяца.

На днях знаменитость выписали из больницы, и она отправилась домой, чтобы увидеться с семьей. Теперь же МакSим отправится в реабилитационный центр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, артистка посетит реабилитационный центр в Подмосковье. На протяжении 21 дня специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Ранее в сети появилось видео, как российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписывали из больницы после госпитализации с пневмонией. На видео видно, что артистку вывозили с клиники на инвалидной коляске.

Как сообщал OBOZREVATEL, МакSим (Марина Абросимова) поделилась с поклонниками первым снимком из больницы. В кадре был изображен волонтер Леонид Краснер.