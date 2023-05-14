Loreen после победы на Евровидении-2023 тепло отозвалась об Украине: мне больно смотреть на происходящее

Представительница Швеции на Евровидении-2023 Loreen в ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле стала победительницей 67-го песенного конкурса. На пресс-конференции после гранд-финала певица пообщалась с журналистами на различные темы, в частности и о войне в Украине.

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Если быть точными, никаких конкретных заявлений о полномасштабном вторжении РФ в Украину, от имени которой и проходило Евровидение в Великобритании, шведская исполнительница делать не стала. Впрочем, она тепло отозвалась о нашей стране и проявила солидарность. Об этом пишет "Укринформ".

Так, многие украинские зрители заметили, что Loreen ничего не сказала в поддержку Украины, когда украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra на правах прошлогодних победителей вручал ей хрустальный микрофон. Впрочем, это можно спихнуть на волнение и шок от триумфа, тем более повторного, ведь певица уже побеждала на конкурсе в 2012-м.

Но на пресс-конференции после грандиозного финала об Украине не забыли. Loreen рассказала, что часто посещала нашу страну и надеется, что скоро вновь сможет это сделать.

"Я много была в Украине, у меня было там много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль", – прокомментировала победительница Евровидения-2023.

На пресс-конференции Loreen также не могли не спросить о ее победе в 2012-м. Журналистов интересовало, как изменились ощущения от триумфа за 11 лет.

"В 2012 году все было новым для меня. Я была очень наивной девочкой, я не знала, чего ждать", – ответила шведская вокалистка.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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