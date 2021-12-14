Царский шик: 7 звезд, которые переборщили с роскошью в интерьере дома. Фото

Некоторые знаменитости решили "вложиться" в свою недвижимость, спустив миллионы на роскошное убранство своего дома: золотые унитазы, настоящие шкуры животных на стенах и бесценный декор. Но дорого – не значит красиво.

OBOZREVATEL собрал фото интерьеров звездных домов, которые озадачили сеть чудаковатостью и отсутствием вкуса.

Анастасия Волочкова

Роскошный дом и квартиры Анастасии Волочковой напоминают дворец. Балерина украшает свои поместья произведениями искусства, хрустальными люстрами и яркими элементами интерьера. В гостиной ее особняка в Подмосковье даже висит картина, на которой рядом с Волочковой позирует сам царь Николай II.

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Долли Партон

Похоже, певица Долли Партон не любит избавляться от старых вещей в доме. В ее гостиной комнате много ярких и раритетных элементов интерьера. Такой стиль не характерный для поместий в Голливуде.

Камалия

Украинская певица Камалия с мужем миллиардером Мохаммадом живут в настоящем дворце. Трехэтажное имение украшено дорогим мрамором, золотом, хрустальными люстрами, росписями на стенах и антиквариатом. Интерьер семейного гнездышка выглядит "по-богатому".

Кристина Агилера

В имении Кристины Агилеры шесть спален и девять ванных. При этом в ее доме не найдется ни одной комнаты без красных и розовых элементов, поскольку это любимые оттенки ее обожаемого бордового цвета. В особняке в Беверли-Хиллз есть фитнес-зал, игровая комната, кинотеатр и бассейн с горкой.

Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтнев обожает эпатажные образы на сцене. Но его роскошные поместья выглядят не менее ярко. К примеру, московскую квартиру певца "захватил" леопардовый принт. Мебель и большинство техники украшены кожаной обивкой. В комнатах много статуй и атрибутов африканских племен.

Энди Кэрролл

Английский футболист Энди Кэрролл с женой телеведущей Билли Маклоу обожают розовый цвет. Их дом напоминает игрушечный, поскольку они обустроили его исключительно в ярких оттенках. В гостиной обои с черно-белым полосатым принтом и неоновым диваном. Детская комната полностью малинового цвета с неоновым освещением.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров прозвал себя королем эстрады. Самооценка позволяет ему жить в роскошных поместьях, украшенных золотом, серебром, хрустальными люстрами и его портретами. Во всех его домах есть большие гардеробные комнаты.

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