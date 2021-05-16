Как освежить интерьер квартиры: простые правила от дизайнера

С приходом нового сезона многие требуют перемен – одни кардинально преображают свою внешность, другие обновляют гардероб, а третьи требуют перемен в дизайне квартиры. Чтобы освежить жилье, сделать его просторным и атмосферным, необязательно тратить на это много денег. Достаточно знать несколько правил, как преобразить квартиру.

Как улучшить свое жилье и какие ошибки чаще всего допускает каждый при смене интерьера, рассказала основатель собственной студии дизайна интерьеров Виктория Дронова.

Основные правила для смены дизайна интерьера

По словам Виктории, в первую очередь нужно обратить внимание на планировку – предназначение функциональность комнат с расстановкой мебели сантехнического оборудования. А финальным дополнением любого образа интерьера послужат аксессуары и декоративные предметы.

1. Выбрать цветовую гамму и фактуру общего интерьера.

2. Грамотно выбрать геометрию пространства, мебели и материалов отделки.

3. Функционально правильное освещения.

4. Обязательно соблюдать баланс в пропорции интерьера.

5. Грамотно продумать мебель, ее надежность, при этом функциональность не отменяем.

Ошибки при дизайне интерьера

Как утверждает Дронова, ошибок в создании дизайна интерьера очень много. Так, к примеру, при обустройстве маленьких помещений большинство добавляют слишком много мебели, сочетают более двух цветов, неверно выбирают цвет напольного покрытия, а также минимизируют освещения.

"Одна из ошибок в интерьере – это совмещение сложных форм в интерьере, много геометрии на стенах и потолках. Также не стоит использовать много доминантов, к примеру, кирпич, мрамор, и порой даже лепнину. Необходимо выбирать только что-то одно в маленьких пространствах, остальное это является простым дополнением", – рассказывала Виктория.

Кроме того, чаще всего, по словам дизайнера, в маленьких санузлах используется огромная плитка, которая смотрится смешно, либо они напичканы всевозможной сантехникой – порой она даже не нужна там. Также в маленькой квартире нужно как можно меньше делать отрытых мест хранения – это стеллажи, шкафы и полки.

Как освежить квартиру к лету без больших затрат: правила от дизайнера

По словам эксперта, самое простое, что можно сделать в смене интерьера – это поменять текстиль на шторах, изменить чехлы для мебели на более красочные с природными мотивами.

"Летом рекомендую добавить в интерьер больше растительности и вазонов из цветного стекла – это можно применить в абажурах, если они являются съемными. Кроме того, новый ковер в летних красках тоже придаст свежести. Если интерьер позволяет добавить ротанговое кресло – это также может сыграть выгодным акцентом в интерьере", – сообщила специалист.

Освежить и преобразить интерьер на кухне, можно расставив на подоконнике зелень – ее выращивание пригодится для дальнейшего использования в еде.

Основные правила, как создать идеальный интерьер квартиры

Как утверждает Дронова, для того чтобы создать идеальный дизайн, в первую очередь нужно воплотить функционально планировочное решение с четкой расстановкой мебели и сантехнического оборудования, которые сделаны именно под ваш стиль жизни и предпочтения.

"Следует на листе бумаги написать четкий план ваших действий, что будет зачем следовать. Например, пошаговая инструкция: что и когда будет сделано. Необходимо продумать, какие вам цвета нравятся, а от каких оттенков в интерьере вы готовы кардинально отказаться", – отметила она

Также дизайнер акцентировала внимание, что создавая новый интерьер, из прошлой квартиры необходимо взять минимум вещей и ни в коем случае не перетаскивать старые предметы в обновленную обстановку.

"И помните, чем больше пространства и воздуха в вашем интерьере, тем больше возможности для маневра и эффекта пространства", – подытожила специалист.

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