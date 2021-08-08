10+ элементов интерьера, которые свидетельствуют о том, что вы до сих пор живете в СССР

В СССР все дома были похожи. Даже сейчас советские "сталинки" и "хрущевки" сохранили главные свои атрибуты.

Во всех гостиных лежали ковры и стоял огромный сервант с сервисами. OBOZREVATEL пишет о предметах в квартире, которые выдают жителя СССР.

У бабушек до сих пор хранятся коллекции перьевых подушек, которые накрывают белыми накидками с узорами.

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Олимпиада 1980 года проходила в Москве – это одно из самых ярких событий для граждан СССР. Сувенир Олимпийского мишки с четырьмя кольцами был в каждой советской квартире.

В домах даже новую мебель хозяева покрывали "дивандеками" с узором. Сейчас до сих пор сохранилась эта традиция.

В СССР были модными доски с росписью. Это очень непрактично, ведь продукты на ней резали только с одной стороны, где не было рисунков.

Сервизом в виде рыб никогда не пользовались и ничего не наливали. Посуда просто стояла и радовала глаз хозяек на видном месте.

В Союзе крайне редко делали ремонт. Когда-то было модно вешать на стены ковер с лесным пейзажем. Чаще всего такие изделия привозили из-за границы.

Кружевные салфетки мастерицы вязали вручную крючком. Они украшали стол, покрывали телевизор и сервант.

В гостевой комнате устанавливали огромные кресла, а между ними – журнальный стол, который был очень низким. Кресла занимали много места, а стол выполнял только декоративную функцию.

В гостиной всегда стоял большой стол, но его использовали только на праздники. Стол обычно застилали белой скатертью. В маленьких квартирах выручал стол-книжка, который в сложенном виде также занимал много места.

Из поколения в поколение в Союзе передавались швейные машинки, радиоприемники и другая мебель. Сейчас этот хлам только занимает свободное пространство, но мало кто решается выбросить или отдать раритет, которым уже десятки лет не пользуются.

В СССР вместо натуральных вазонов покупали искусственные цветы, как сувенир. В некоторых домах до сих пор остался пластик, который собирает пыль.

Огромные диваны с деревянной отделкой называли "Сталинским". Внутрь набивали очень много поролона, поэтому на нем неудобно было ни сидеть, ни лежать.

На стенах вывешивали картины с изображением животных и лесных пейзажей. Полотном для творчества служили натуральные деревянные доски.

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