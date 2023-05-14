'Кто поймал это сокровище?' В сети заметили, что Сердючка 'потеряла' туфлю после выступления в финале Евровидения-2023. Видео

В грандиозном финале Евровидения-2023, который состоялся 13 мая в Ливерпуле от имени Украины, выступила главная любимица еврофанов и не только Верка Сердючка. Звезда со своей сценической мамой и шоу-балетом спела фрагмент легендарного хита Lasha Tumbai во время презентации всех участников конкурса. Однако закончилось выступление артистки, образ которой воплощает Андрей Данилко, забавным конфузом.

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У Сердючки, пока она размахивала руками и ногами, слетела одна туфля и улетела далеко в зрительный зал. Инцидент заметили пользователи TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Интересно, что во время просмотра прямого эфира мало кто заметил этот нюанс, а если кто и заметил, то подумал, что показалось. Об этом интернет-пользователи пишут в комментариях под видео. Юзеры считают, что в таком конфузе нет ничего необычного, если он произошел с Сердючкой – пролетающая через половину зрительного зала туфля, которая случайно слетела с ноги из-за экспрессивных танцев, вполне в ее стиле.

Тем временем под роликом собираются уморительные комментарии. Украинскую звезду уже успели прозвать новой Золушкой. Также пользователей сети волнует главный вопрос – кто тот "принц", который нашел туфельку "золушки", а точнее поймал в толпе заведенных фанатов.

"Признавайтесь, кто поймал тапок Сердючки", "Это ППО в Тернополе", "Кто поймал это сокровище?", "Новая история Золушки", "Я думала, мне показалось", "Как же я смеюсь с этого момента", "Кто поймал, тот обязан жениться", "Сердючка – супер", – комментируют зрители.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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