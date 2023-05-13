Go_A, Джамала, Кароль и Сердючка на открытии финала Евровидения-2023 'порвали' зал. Видео

13 мая состоялся долгожданный финал международного вокального конкурса Евровидение-2023. На открытии мероприятия спели не только победители шоу прошлого года группа Kalush Orchestra, но и Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка, а также бенд Go_A. Украинские артисты зажгли зал своей энергетикой.

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Go_A исполнили отрывок своей конкурсной песни Шум, Джамала – победной композиции 1944, Тина Кароль – Show me your Love в новой аранжировке, а Верка Сердючка – знаменитую Lasha Tumbai. Знаменитостей встретили громкими аплодисментами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, Тина Кароль с хитом Show me your Love представляла Украину на 51-м песенном конкурсе Евровидение-2006, которое проходило в Афинах. Она заняла седьмое место. Электрофолк-группа Go_A на Евровидении-2021 получила пятое место, а Верка Сердючка в 2007 году выборола серебро.

Кароль удивила зал пикантным платьем красного цвета с вырезами в виде сердца. А Джамала – темно-синим роскошным костюмом.

Недавно OBOZREVATEL писал, что букмекеры резко изменили ставки перед финалом Евровидения-2023. Пятерку лидеров покинули Франция и Испания, а их места заняли Израиль и Норвегия. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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