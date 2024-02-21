Вся в черном и в очках. Соню Морозюк впервые после скандала с Гринкевичами заметили на публике. Фото

Украинская художница Соня Морозюк оказалась в эпицентре громкого коррупционного скандала из-за своего бывшего жениха Романа Гринкевича, который вместе с отцом-бизнесменом обворовывал ВСУ и нанес государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. На долгое время художница исчезла с радаров, перестала появляться на публике и в соцсетях. Как вдруг, Софию заметили в киевском ЦУМе, где она обедала с подругой.

Морозюк увидела и сфотографировала блогер-дизайнер Ольга Дворянская. Соответствующие кадры она разместила в своих InstaStories.

Увиденные снимки позволяют сделать вывод, что художница, которая раньше выбирала стильные эффектные образы, несколько изменила имидж. Очевидно, сделала это вынужденно. Морозюк заметили в неприметной полностью черной одежде, с собранными волосами, почти без макияжа и в очках, которые она надела на голову в качестве обруча.

Автор снимка подписала: "Славноизвестная художница "Мазня" сменила имидж. Известна, к сожалению, не картинами".

Напомним, украинская художница Соня Морозюк передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве. По всей видимости, бывшая невеста Романа Гринкевича сделала это для защиты своего имущества от ареста и конфискации.

Впоследствии стало известно, что Государственное бюро расследований имеет определение на арест имущества Морозюк. Речь идет о целом ряде квартир и земельном участке.

Как известно, после скандала Морозюк объявила, что бросила своего жениха. В сети это спровоцировало волну уморительных мемов. Предлагаем их посмотреть в нашем материале.

OBOZ.UA рассказывал, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничали украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

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