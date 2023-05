Концерт в сине-желтых цветах: группа Scorpions посвятила свой легендарный хит Украине и развернула флаг на сцене

Немецкая рок-группа Scorpions, которая с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, на днях отыграла концерт в Берлине. Во время выступления музыканты выразили солидарность нашему народу, развернув огромный украинский флаг. Кроме того, знаменитости переделали свой легендарный хит Wind of Change и упомянули в нем Украину.

Видео дня

Фронтмен бенда Клаус Майне, исполняя композицию, обернулся сине-желтым флагом, а позади него на экране появился международный символ мира – "пацифик". Кадрами шоу поделились пользователи Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Зрителям концерта посчастливилось услышать новую версию Wind of Change. Вместо начальных строк о Москве-реке и парке Горького ("I follow the Moskva down to Gorky Park") Майне спел: "Now listen to my heart – it says Ukrainia" ("Теперь слушай мое сердце – оно говорит: "Украина").

Под постами пользователей Twitter читаем такие комментарии: "Молодцы. А когда-то верили в Москву... Какая там нахр*н Москва, зомбированный сброд", "Весь мир отвернулся от россиян. О них теперь талибаны поют", "Слова песни изменились еще год назад. Жопы pоссиян уже отгорели и лишь дымятся...", "Путин хотел, чтобы Украины не было, теперь Украина – везде".

Напомним, недавно Клаус Майне заявил, что после победы Украины приедет в столицу, чтобы дать "концерт мира" на Майдане. Более того, рокеры отказались от выступлений в Российской Федерации, подчеркнув: "Я не думаю, что мы будем выступать в России. В ближайшем будущем это вообще не предвидится".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что один из основателей группы One Direction и британский певец Гарри Стайлс во время концерта поднял над собой украинский флаг, исполняя композицию Sign of the Times. С ним звезда прошелся по сцене. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!