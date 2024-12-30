В Хорватии в первом туре президентских выборов победил пророссийский Зоран Миланович: результаты голосования

В Хорватии 29 декабря состоялся первый тур президентских выборов, во время которого ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. В то же время большая часть избирателей проголосовала за действующего главу государства пророссийского Зорана Милановича.

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Во втором туре он будет сражаться с представителем правящей партии Хорватский демократический союз Драганом Приморацом. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Хорватии.

В целом в первом туре проголосовали 1 625 458 граждан Хорватии, явка составила 46,01%. Почти 19 тыс. бюллетеней оказались недействительными.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что за Милановича проголосовали 49,09% избирателей (797 938 человек). Следовательно, для того, чтобы одержать победу и не проводить второй тур действующему главе государства не хватило около 1% голосов.

Главный соперник пророссийского президента Драган Приморац получил поддержку 19,35% избирателей (314 663 голосов). Другие кандидаты в президенты не смогли набрать даже 10%, поэтому выбыли из президентской гонки.

Таким образом за президентское кресло будут бороться Миланович и Приморац. Кандидаты встретятся во втором туре, который состоится 12 января.

Напомним, экзитполы прогнозировали победу Милановича в первом туре с результатом более 50% голосов. По данным экзитполов, пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович мог одержать победу с результатом 51,48%.

Ранее сообщалось, что Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, раскритиковал решение Запада и Германии, в частности, передать Вооруженным силам Украины танки. Это, утверждает он, лишь затянет войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Миланович отреагировал на дискуссии, которые активизировались в Европе по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Он заявил, что не допустит того, чтобы хорватские военные оказались в Украине.

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