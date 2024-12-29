В возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер: что о нем известно

Умер 39-ый президент США Джимми Картер. В октябре ему исполнилось 100 лет.

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Об этом сообщает Atlanta Journal-Constitution, информацию подтвердил сын бывшего главы государства. Сердце политика-долгожителя остановилось в воскресенье, 29 декабря, у его дома в Джорджии.

Сын Джимми Картера Чип Картер подтвердил новость о потере, однако не указал точных причин смерти отца. Впрочем, еще в феврале 2023 года в созданном экс-президентом США Центре Картера сообщали, что политик решил прекратить лечение от агрессивной формы меланомы – рака кожи с метастазами на печень и мозг. После ряда госпитализаций, говорилось в заявлении, было принято решение, что политик проведет остаток жизни дома под хосписным наблюдением.

Джеймс Эрл Картер-младший родился 1 октября 1924 года в штате Джорджия. Окончил Технологический институт Джорджии и Военно-морскую академию, на протяжении семи лет служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах ВМС США. Военную карьеру завершил после смерти отца в 1953 году, начав путь в большую политику.

Кульминацией политической карьеры Джимми Картера стало избрание президентом США в январе 1977 года. Во время своей каденции он уделил большое внимание улучшению системы соцзащиты в США, что, впрочем, имело побочное следствие в виде значительного повышения налогов.

В международной политике к достижениям Картера-младшего относят заключение Кэмп-Дэвидского соглашения между Израилем и Египтом, а также соглашения об использовании Панамского канала.

Кроме того, при президентстве Картера завершился период "политики разрядки" в отношениях между США и СССР. После введения советских войск в Афганистан в 1979 году отношения между двумя государствами резко ухудшились, США бойкотировали Летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве и продолжали наращивание своего ядерного потенциала и вооружений.

Картер-младший также баллотировался на второй срок на ноябрьских выборах 1980 года, однако проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

В биографии 39-го президента США набралось немало рекордов. Так, он стал рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента: после того, как покинул Белый дом, политик прожил более 40 лет. Предыдущего "долгожителя", президента США Герберта Гувера, дольше всего находившегося в отставке, Картер превзошел в 2012 году.

В 2017-м Картер отмечал 40-ю годовщину своей инаугурации, что не удалось ни одному президенту США, а в 2019-м – побил рекорд среди всех президентов-долгожителей в этой стране.

1 октября 2024 года он стал первым президентом США, дожившим до 100 лет.

После поражения на выборах, в 1982 году, экс-президент создал Центр Картера, целью которого стало продвижение и расширение прав человека. Он много путешествовал для проведения мирных переговоров, мониторинга выборов, а также продвижения предупреждения и ликвидации заболеваний в развивающихся странах. Картер считается ключевой фигурой благотворительной организации Habitat for Humanity.

Бывший президент за свою долгую и насыщенную жизнь написал более 30 книг, в том числе политические воспоминания, его взгляд на внутригосударственные и глобальные мировые события и даже поэтические сборники.

В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность.

Кроме того, его работа была отмечена Премией ООН в области прав человека и многими другими весомыми наградами от стран, организаций и мировых лидеров. Президент Билл Клинтон наградил Картера и его супругу Розалина медалью Свободы.

"Джимми и Розалин Картер сделали больше добра для большего количества людей во многих местах, чем любая другая пара на земле", – говорил о супругах Клинтон.

Розалин Картер, жена Джимми Картера, прожила 77 лет, умерла в ноябре 2023 года. У Картеров остались трое детей 11 внуков и 14 правнуков.

Напомним, на днях стало известно о смерти младшего брата премьера Британии Ника Стармера. 60-летний мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Сердце Ника Стармера остановилось 26 декабря.

"Он с мужеством и чувством юмора встречал все испытания, которые бросала ему жизнь. Нам его будет очень не хватать", – сказал глава британского правительства, сообщая о трагедии в семье.

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