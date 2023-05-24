Гарри Стайлз на сцене поднял украинский флаг: зал 'взорвался' овациями и криками

Один из основателей группы One Direction и популярный британский певец Гарри Стайлс выразил поддержку украинцам во время своего выступления. Концерт звезды состоялся в британском городе Ковентри, где артист выступил в рамках тура Love On Tour.

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Сине-желтый флаг ему, судя по всему, передала украинка, посетившая концерт звезды. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Музыкант продемонстрировал свою солидарность с украинцами, подняв над собой украинское знамя во время исполнения композиции Sign of the Times. С ним Гарри Стайлз прошелся по сцене.

Зрители встретили такой жест поддержки бурными аплодисментами и громкими криками.

Следует напомнить, что свою поддержку украинцам певец выражает не впервые. Более того, в прошлом году он передал немалую сумму на помощь Украине – гонорар от рекламы продукции компании Apple.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Молдове на концерте выступившего против войны русского рэпера охрана вывела из зала украинцев и отобрала флаги. Артист остановил выступление и заявил: пока флаг не вернут – он не будет петь.

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