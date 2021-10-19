Кейт Миддлтон вышла в свет в ярком красном наряде и с трендовой микро-сумкой. Фото

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в Лондоне в красном total look из джемпера и легкой юбки-плиссе. Знаменитость "успокоила" образ нейтральными туфлями и сумочкой темно-бежевого цвета.

В таком луке 39-летняя британка выступила с докладом о наркомании на благотворительном мероприятии в штаб-квартире BAFTA на Пикадилли. О том, как выглядела Миддлтон – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Герцогиня Кембриджа выбрала туфли-лодочки на каблуке от Ralph Lauren и микро-сумочку от DeMellier за около 407 долларов. Отметим, что сумки такого размера сейчас на вершине популярности у модниц со всего мира.

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Из аксессуаров на женщине также были небольшие круглые серьги, а макияж она сделала естественным и почти незаметным.

Завершением модного ансамбля стала традиционная укладка с легкими волнами на распущенных волосах.

Как передает Daily Mail, на мероприятии герцогиня произнесла знаменательную речь, в которой сказала, что "любой может стать наркоманом", и призвала к большему пониманию тех, кто борется с зависимостью.

"Зависимость – это не выбор. Никто не хочет стать наркоманом. Но это может случиться с любым из нас. Никто из нас не застрахован", – завила Кейт.

Она добавила, что это состояние редко обсуждается как серьезное психическое заболевание.

"И мы редко тратим время, чтобы раскрыть и полностью понять его фундаментальные причины", – добавила Миддлтон.

Напомним, что недавно жена принца Уильяма повторила свой образ, в котором уже появлялась во время королевской помолвки в Брэдфорде в январе. 39-летняя знаменитость снова вышла в свет в платье от Zara за 22 доллара.

Титул Кейт Миддлтон – ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии она графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Замуж за герцога Кембриджского Уильяма, внука британской королевы Елизаветы II, она вышла в апреле 2011 года.

У пары есть трое детей: принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что изменится в жизни герцогини Миддлтон и ее семьи, когда ее коронуют, а также о доме, где знаменитость провела детство.

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