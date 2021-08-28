Как выглядит дом, в котором прошло детство Кейт Миддлтон. Фото

Детство и юность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон прошли в деревне Баклбери. Вместе со своей матерью Кэрол Миддлтон, отцом Майклом Миддлтоном, сестрой Пиппой Миддлтон и братом Джеймсом Миддлтоном она жила в просторном доме, стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Кейт переехала сюда в 13-летнем возрасте. На тот момент особняк стоил в шесть раз больше средней цены на недвижимость в Великобритании , а также более чем в 47 раз превышал среднюю зарплату в Великобритании. Об этом пишет издание Hello Magazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На опубликованных снимках видно, что дом сделан из красного кирпича, а окна выполнены в георгианском стиле. На территории двора также есть ухоженный газон и множество деревьев.

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Известно, что все дети Кэрол и Майкла посещали колледж Мальборо, который находится в 40 минутах езды от этого района.

Родители Кейт до сих пор живут в деревне Баклбери. Кроме того, Уильям и Кейт Миддлтон даже пригласили владельца местного паба на свою свадьбу в 2011 году.

Также считается, что первенец Кейт принц Джордж провел первые несколько месяцев своей жизни в этом загородном доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон вышла в свет вместе со своим 72-летним отцом Майклом Миддлтоном. Они посетили финал Уимблдонского турнира. Стоит отметить, что отец герцогини редко появляется на публике, но такое важно событие он не смог пропустить.