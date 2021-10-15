Кейт Миддлтон – Леди Совершенство: как создавался образ и стиль Герцогини Кембриджской

"Кто от туфелек до шляпки, кто от шпильки до булавки элегантность сама" – эти слова из детской песни сами приходят на ум при взгляде на герцогиню Кембриджскую. Ее наряды одновременно и уместны, и актуальны, не лишены индивидуальности и часто – эксперимента. Ее стиль – ультимативно женственный, но без избыточных "рюшиков" – отлично обозначил роль Кейт Миддлтон в королевской семье: жена и мать (без претензий на лидерские позиции).

В материале OBOZREVATEL мы собрали образы герцогини и обьясняем, почему жена наследника престола располагает к себе всех окружающих.

Наташа Арчер работает с королевской семьей с 2007 года, поступив на службу в офис Уильяма и Кейт как персональный ассистент, она постепенно доросла не только до личного стилиста герцогини (а теперь и принца Уильяма), но и стала близкой подругой Кейт.

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Если посмотреть фото будущей герцогини в ее более юные годы, можно заметить, что раньше ей не всегда хватало и чувства вкуса, и чувства меры. Вместе с Наташей методом проб и ошибок стиль будущей королевы стал совершенным. Одновременно неброским и узнаваемым благодаря отличительным особенностям и знаковым вещам.

Этот предмет гардероба в современном виде был популяризирован журналом Vogue еще в первой декаде 20 века. Широкую популярность платья-пальто приобрели в 60-х годах благодаря влиянию стиля Жаклин Кеннеди, но в целом считались атрибутом делового, очень формального стиля. Однако вариант, подобранный для герцогини Кембриджской, очень женственный благодаря приталенному силуэту, свободным юбкам и зауженным плечам.

У герцогини Кембриджской есть некоторая особенность фигуры – узкий длинный торс с низкой природной линией талии. Эта особенность заметна внимательному глазу на более ранних фото монаршей четы. Если подчеркивать талию как есть, создается диспропорция в фигуре. Впрочем, уже давно линию талии во всех нарядах герцогини подняли на несколько сантиметров и теперь фигура Кейт выглядит безукоризненно.

Как уже было сказано выше, у герцогини узкий корпус и такие же узкие бедра. Потому для придания чуть более пышных объемов в тех нарядах, где юбка-карандаш или трапеция, стилисты используют баску, которая, к тому же, еще ярче подчеркивает тонкую талию Кейт.

Крупные и мелкие, цветочные, абстрактные и классические. Кейт Мидлтон не просто любит принты, но и умеет их носить без того, чтобы образ стал откровенно "простеньким". Не боится герцогиня и ярких сложных цветов в гардеробе.

Платья-халаты и платья-рубашки, широкие рукава и высокие манжеты, бантовые воротники и стоечки, длина миди и макси, струящиеся ткани, ремешок на талии и другие детали из 70-х широко интегрированы в гардероб будущей королевы, что придает ей тот самый налет индивидуальности ее стилю.

У Кейт потрясающе красивые стройные спортивные ноги. К сожалению, в полной мере их красоту можно оценить лишь в узких обтягивающих брюках, которые не позволяет официальный дресс-код. Но в casual-образах, когда свободный стиль более уместен, герцогиня с удовольствием ноги демонстрирует.

Открытая, искренняя, честная, а не дежурная улыбка, везде, где это уместно, украшает лицо Кейт Миддлтон. Она уже давно является неотъемлемой частью образа герцогини (как и фирменный взгляд из-под челки леди Ди). И эта улыбка невольно заставляет улыбнуться в ответ.