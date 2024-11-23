Канье Веста, который публично поддержал Путина и войну в Украине, подставили в Москве: концерт скандального рэпера отменили

Концерт в Москве скандального американского рэпера Канье Веста, который откровенно кричал о любви к России, более того, называл себя "молодым Путиным", отменили. Дело в том, что кремлевские чиновники побоялись давать разрешение на проведение развлекательного мероприятия, ведь не знают о чем поет артист.

Видео дня

Информация об этом появилась на просторах росмедиа. Отмечается, что выступление знаменитости могло стать крупнейшим в РФ за последние десятилетия, ведь его должны были посетить 70 000 человек, а сам Вест получил бы гонорар в сумме 8 миллионов долларов.

Над организацией концерта работали сразу несколько российских компаний, которые вели переговоры с командой рэпера. Для окончательного утверждения проведения мероприятия необходимо получить согласие самого исполнителя-фаната Путина, продюсеров и местных чиновников. Иронично, что даже громкие слова в поддержку террористического режима Кремля и войны в Украине не помогли Канье Весту появиться на сцене, поскольку последние не дали разрешение.

Как пишут росмедиа, поскольку рэпер является уроженцем "недружественных Соединенных Штатов Америки", российские чиновники побоялись брать на себя ответственность за проведение концерта, ведь "кто знает, о чем он поет в своих треках".

Напомним, рэпер Канье Вест откровенно поддерживает Владимира Путина и называет себя "пророссийским человеком". К тому же, скандальный исполнитель заявлял, что кроме диктатора РФ уважает и деятельность Адольфа Гитлера, поэтому гордо наименовал себя "нацистом".

Вест появлялся на публике в футболке с надписью "Я русский" во время празднования дня рождения модельера Гоши Рубчинского. Однако такое поведение и пророссийская позиция не осталась без внимания. В Лондоне начали бесплатно удалять татуировки с лицом рэпера.

Что интересно, откровенная поддержка страны-агрессора не уберегла Канье Веста от хейта со стороны жителей РФ. Дело в том, что в одном из треков рэпера есть строчка, где унижают россиянок и упоминают Украину. Поэтому участники движения "Сорок сороков" направили обращение в полицию: "Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными ценностями. Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшая ассистентка Канье Веста обвинила его в изнасиловании на вечеринке P. Diddy.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!