Канье Уэст, называвший себя "молодым Путиным" и носивший футболку "Я русский", приехал в Москву. Стало известно причину
Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз показал свою любовь к России, прилетев в Москву, чтобы отпраздновать день рождения российского модельера Гоши Рубчинского. Известно, что тот с декабря 2023 года работает руководителем отдела дизайна Yeezy, компании Уэста.
Похоже, что свою работу россиянин выполняет из Москвы, поэтому рэпер решил эксклюзивно наведаться на его родину, чтобы поздравить именинника. Артиста в компании команды и телохранителей заметили россияне на улицах столицы, а видео-доказательства опубликовали в местных медиа. Впоследствии артист самостоятельно подтвердил свой прилет, написав в российской соцсети "ВКонтакте" на языке страны-агрессора: "Привет, Москва".
Канье Уэст остановился в одном из популярных отелей в центре города. Количество дней его путешествия неизвестно. Что интересно, свою жену Бьянку Цензори он оставил в США, видимо, боится, что ее могут в РФ "забросать помидорами" за слишком откровенные наряды. Тем временем она дома не теряет зря время – решила навестить детей Канье Уэста и его бывшей Ким Кардашьян, пишет HOLA!.
Как отмечают росмедиа, Уэст и Рубчинский знакомы уже давно. Именно поэтому рэпер, который, по словам инсайдеров, вот-вот обанкротится, решил потратить несколько тысяч долларов, чтобы лично прилететь и поздравить 40-летнего именинника.
Пропагандисты утверждают, что рэпер сначала планирует прогуляться по Москве, а уже потом отправиться на закрытую вечеринку в тайной локации.
Ранее российская инфлюэнсерша и телеведущая Яна Рудковская заявляла, что была бы не прочь послушать песни Канье Уэста на стадионе "Лужники" в Москве. Однако информацию о возможном концерте быстро "разнесли в пух и прах". Что интересно, этот сценарий на фоне новостей о нехватке денег у артиста мог бы быть вполне логичным.
Сетью "гуляла" информация, что тот должен выступать в РФ еще 8 июня. Рэпер якобы должен был не только спеть, но и отпраздновать свои именины.
Известно, что Гоша Рубчинский отметил свой день рождения 29 июня. Именно он был инициатором одеть Канье Уэста в одежду с русскими надписать: "Я русский" и "Фак Адидас. Иди нах*й" после того, как компании Adidas отказалась сотрудничать с Yezzy после антисемитских высказываний рэпера. Стоит отметить, что впоследствии в продаже появились вещи в типичном стиле РФ с надписью "Черные псы".
Канье Уэст поддерживает диктатора Владимира Путина и даже называет себя "молодым Путиным" и "нацистом". В частности, величайших тиранов XX-XXI века, главы РФ и фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, он уважает. Артист называл себя "пророссийским человеком" и отрицал Холокост в разговоре с популяризатором теорий заговоров Алексом Джонсом.
Ранее OBOZ.UA писал, что популярные российские артисты-пропагандисты попали в санкции Евросоюза. Теперь "Я русский" будут петь в РФ, КНДР и Иране.
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