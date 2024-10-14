Бывшая ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке P. Diddy: репер сам признался ей в этом

35-летняя Лорен Пишотта, работавшая всего один год как личная ассистентка скандального Канье Уэста, сообщила об изнасиловании со стороны репера. Произошло это якобы на белой вечеринке P. Diddy (Шона Комбза), где женщину заставили отведать напиток, в который были подмешаны наркотики.

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Пишотта, звезда OnlyFans, работала у Канье Уэста с 2021 по 2022 год, а изнасилование якобы произошло еще до того. Как сообщает New York Post со ссылкой на судебную документацию, женщина не знала, что репер домогался ее, пока тот сам не рассказал о совершенном.

Вероятно, из пострадавших была не только Лорен Пишотта. В документах, представленных в Высший суд Лос-Анджелеса, США, говорится, что Уэст приказал всем присутствующим на вечеринке либо выпить, либо уйти с вечеринки. После нескольких глотков женщина "вдруг почувствовала себя дезориентированной... и стала скатываться к изменившемуся и крайне неадекватному состоянию".

Она "не могла вспомнить (события той ночи. – Ред.) и, конечно, не знала, что любой вид сексуального насилия произошел с ней или ее бывшим клиентом", который был вместе с девушкой на "белой вечеринке", но имя которого не сообщают.

Лорен Пишотта понимала, что ее отравили, но не думала, что это мог сделать Канье Уэст или P. Diddy. В документах якобы говорится, что о своем изнасиловании женщина узнала от самого репера перед тем, как ее уволили с работы. Уэст признался, что они "переспали" в то время, как она была под влиянием наркотиков.

Источник сообщает, что о грязных делах репера стало известно после того, как бывшая жена Ким Кардашьян сообщила о его измене с личной ассистенткой. Пишотта якобы заявляла реперу, что хочет написать его жене, чтобы прояснить ситуацию и сообщить ей: "Это неправда. Я не презирала и не буду презирать тебя или твой брак". Но Уэст не разрешил ей отправить сообщение, сказав: "Мы однажды немного переспали".

Женщина сказала, что это признание было "дико разрушительным и неудобным", но она была рада, что узнала всю правду. В судебных документах говорится, что Канье Уэст якобы посылал ей непристойные фото и видео, рассказывал о своих сексуальных фантазиях и домогался.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о скандальных "белых вечеринках" P. Diddy: проститутки, наркотики, особый дресс-код. Знаменитости боялись рассказывать о том, что там происходило, поэтому часто намекали о событиях тех ночей в своем творчестве. Джастин Бибер создал целый клип, в котором аллегорически изображал свое "сотрудничество" с Комбзом, а в "Симпсонах" Гомер посетил один из таких "праздников".

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