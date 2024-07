Канье Уэста после поездки в РФ обвинили в 'пропаганде неполноценности' россиянок: что он сделал

Американский рэпер Канье Уэст, несмотря на свою открытую поддержку России, нарвался на хейт в стране-террористке. Как только скандальный артист покинул Москву после празднования дня рождения своего друга – модельера Гоши Рубчинского – граждане РФ попросили российских силовиков "проверить" творчество американца на предмет "дискредитации российской армии или пропаганды неполноценности женщин российской национальности".

Все дело в том, что в одном из треков рэпера есть строчка, где унижают россиянок, и упоминание об Украине. Песня, получившая название "Vultures", не понравилась участникам движения "Сорок сороков". Их обращение в полицию обнародовали пропагандисты.

"Российская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными ценностями. Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам", – говорится в документе.

Строка, о которой идет речь, звучит так: "She Russian, I beat up the p*ssy for Ukraine", что в переводе означает "Она россиянка. Я тр**нул девку за Украину".

В то же время рэпер поддерживает диктатора Владимира Путина и даже называет себя "молодым Путиным" и "нацистом". Он также появлялся на людях в одежде с надписью "Я русский". В ответ на поведение американца в Лондоне начали бесплатно сводить тату с его лицом.

Комично, что еще в марте 2022 года артист опубликовал в социальной сети государственный флаг Украины. Кроме украинского символа, в его профиле на тот момент почти не было других фотографий. Такая смена взглядов может свидетельствовать о неустойчивой позиции рэпера, которой не стоит восхищаться украинцам.

