'Камень в сторону Каменских': alyona alyona объяснила, почему не поет за рубежом на русском, и сравнила Россию с мусором

Представительница Украины на Евровидении 2024, украинская реперша alyona alyona на концерте объяснила, почему даже за границей поет на родном языке, а не подстраивается под русскоязычных слушателей. После этого она выполнила красноречивый трек, где сравнила Россию с мусором, который "вынесла из дома".

Видео дня

Музыкальное мероприятие прошло в Киеве, а вместе с alyona alyona на сцене выступала Jerry Heil. Видео появилось в сети еще во время концерта. Как пишет "Музвар", реперша со сцены отметила важность изучения украинской культуры и призвала забыть о второсортности.

"А потом еще и рассказала, что на зарубежных концертах всем, кто не понимает украинского, они с Яной (Jerry Heil) объясняют значение песен и таким образом приобщают к нашей культуре. Похоже, камень в сторону NK (Насти Каменских – ред.) полетел со скоростью света", – предположили авторы портала.

На кадрах слышно, как alyona alyona поет строчки: "Викину з хати сміття, далі викину рашку зі свого життя. З пам'яті мовчки зітру всіх, хто зараз мовчить, а раніше був друг". Песня называется "Викину 2" и появилась на стримингах еще год назад.

Напомним, на днях певица Настя Каменских заявила, что продолжит исполнять свои русскоязычные песни за границей, чтобы порадовать фанатов, поддерживающих Украину, но не понимающих украинский язык.

Такая позиция разочаровала некоторых поклонников звезды. Они вспомнили, как раньше исполнительница зарекалась не петь больше на русском языке.

Как ранее писал OBOZ.UA, Каменских и ее мужа-продюсера Алексея Потапенко подвергла резкой критике ведущая Валентина Хамайко. Она не считает артистов патриотами и не хотела бы видеть их в Украине.

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