Впервые после Евровидения 2024: alyona alyona x Jerry Heil дадут концерт в Киеве

28 июня состоится большой киевский концерт alyona alyona x Jerry Heil в Stereoplaza. alyona alyona x Jerry Heil достойно представили Украину на Евровидении-2024 и завоевали почетное III место. Напомним, что постановкой их яркого впечатляющего выступления стала украинская режиссер и номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо.

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Девушки установили свой собственный рекорд и очередной рекорд для Украины: это единственная страна на Евровидении, которая каждый раз проходит в финал, не только на протяжении всех лет ее участия, но и вообще в истории конкурса. Концерт в Киеве станет первой встречей артисток с украинскими фанами по возвращении из Мальме и возможностью отблагодарить их за поддержку. Зрителей ждут любимые хиты, большая совместная программа с обновленным звучанием и сольные премьеры.

"Наш большой эксклюзивный концерт в Киеве – это наша искренняя благодарность всем, кто поддерживал нас от Национального отбора до финала в Мальме. Мы чувствовали поддержку фанатов со всего мира, и наша прозвучавшая на украинском песня объединила людей.

Каждое выступление было возможностью показать красоту украинской культуры. Наш концерт – это особенная программа: совместные песни, хиты и новые премьеры. Это вечер, наполненный эмоциями, благодарностью и музыкой, объединяющей нас.

Давайте вместе отметим этот важный момент, ведь без вашей поддержки мы бы не добились успеха", – поделились Jerry Heil и alyona alyona.

Вас ждет незабываемое шоу, где вы сможете:

Услышать все хиты alyona alyona и Jerry Heil.

Испытать невероятную энергию и эмоции от общих выступлений артисток.

Станьте свидетелями премьер новых песен.

Не упустите возможность погрузиться в мир искренней музыки и искренних эмоций!

28 июня – Киев, Stereoplaza

Билеты можно приобрести по ссылке.