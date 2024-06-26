Валентина Хамайко объяснила, почему не считает Каменских и Потапа патриотами: я бы не хотела, чтобы они возвращались в Украину

Известная ведущая Валентина Хамайко честно призналась, что не хотела бы видеть звездных супругов – Настю Каменских и Алексея Потапенко – на отечественной сцене после победы Украины в войне. Телезвезда считает, что артисты, которые переехали из Украины в самые сложные времена и начали строить карьеру вдали, там и должны остаться.

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Новоиспеченную звезду Латинской Америки и ее мужа-продюсера Хамайко не считает патриотами, хоть они и написали несколько треков об Украине. Такое мнение она высказала в комментарии "Люкс ФМ".

"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не складываются, не пишутся. Даже если кто-то очень старается, оно не заходит вообще населению", – объяснила ведущая, когда речь зашла за звезд, которые во время войны переехали за границу.

Валетника Хамайко подчеркнула, что именно в критический момент стало понятно, насколько искренние в своей любви к стране те или иные украинские артисты. Это можно почувствовать, вслушиваясь в их творчество.

"Откровенно скажу, я бы не очень хотела, чтобы они возвращались. Они себя называли людьми мира, поэтому пусть в мире и остаются. Я очень хотела, чтобы наше общество росло таким, каким сейчас выкристаллизовывается на своих ценностях", – добавила ведущая.

По ее мнению, ярче всего трансформировалась во времена полномасштабной войны представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil. Валентина Хамайко считает, что в последние годы юная артистка по-новому раскрыла себя.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских в Мадриде попала в конфуз на красной дорожке. Звезда вышла к папарацци с плохо замаскированными тейпами на висках.

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