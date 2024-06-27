Настя Каменских объяснила, почему поет на русском языке, и впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом

Украинская певица Настя Каменских, которая за границей исполняет старые русскоязычные хиты рядом с новыми украиноязычными песнями, заявила, что и дальше будет продолжать это делать. Исполнительница считает, что ее "четкая позиция" важнее, а в исполнении репертуара на русском языке нет ничего криминального. Кроме того, она прокомментировала слухи о разводе с Потапом.

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Треки, написанные для русскоязычной аудитории, она назвала "своей историей". Такой комментарий Каменских дала в эфире "Ранок у великому місті".

"У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю. Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция и все я показываю своими действиями", – заявила певица.

В то же время, она заверила, что гастролирует с украиноязычной программой, а в хейт со стороны украинцев не верит. Юзеров, пишущих ей замечания по поводу русского языка, считает "ботами".

Комментируя свой переезд и новый виток карьеры в Латинской Америке звезда аргументировала это желанием быть интернациональной исполнительницей. За несколько лет полномасштабной войны она поняла, что "не может переносить свою жизнь".

"Я всегда была интернациональной. Я просто пытаюсь создавать для того, чтобы не останавливаться, потому что, солнышко, если остановимся – умрем", – драматично подчеркнула Каменских.

Слухи о разводе с Потапом знаменитость тоже опровергла. Она удивлена, что об этом до сих пор говорят фанаты.

"Меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы разводимся, когда я уже говорю, что мы не развелись. Мы даже никогда не делали такого заявления. Ничего не было, чтобы подумали, что расстаемся. Я тебе говорю и всем зрителям. Я не расстаюсь со своим мужем. Когда я захочу это сделать, я вам сообщу сама и никому эту новость не отдам", – закончила звезда.

Как ранее писал OBOZ.UA, певицу и ее мужа-продюсера Алексея Потапенко подвергла резкой критике ведущая Валентина Хамайко. У нее есть свое мнение о творчестве и действиях артистов.

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