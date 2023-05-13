Кейт Миддлтон сыграла 'Стефанию' на фортепиано: Kalush Orchestra мощно открыли гранд-финал Евровидения-2023. Фото и видео

В Ливерпуле, Великобритания, открыли гранд-финал Евровидения-2023. Это было мощное шоу в сопровождении знаменитых украинских артистов и британских хитов, однако началось оно с победного трека 2022 года "Стефанія" от Kalush Orchestra. Исполняли свою композицию участники рэп-коллектива не сами, а в компании с британскими музыкантами.

Видео дня

Началось выступление с киевского метро – символического для украинцев места за время полномасштабной войны. Именно там Kalush Orchestra заранее записали видео, после чего уже вышли на сцену в Ливерпуле. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира.

Так, на видео появились не только Kalush Orchestra, но и известные деятели Великобритании. В частности, Сэм Райдер, который в прошлом году на Евровидении занял второе место.

Однако самым большим и приятным удивлением для публики стало появление Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская сыграла "Стефанію" на фортепиано, что вызвало настоящий шок у украинских еврофанов.

Далее Kalush Orchestra вышли на сцену в Ливерпуле и зажгли со своим трогательным хитом о маме фронтмена коллектива Олега Псюка вживую.

Также рэп-коллектив исполнил свою англоязычную песню Changes. В зрительном зале фееричное открытие встретили громкими овациями.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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